Manchester United veut Joselu

United s'est récemment rendu en Espagne pour rencontrer des agents afin d'évaluer ses options sur le marché des transferts cet été.

En attendant l'arrivée du directeur sportif Dan Ashworth en provenance de Newcastle United, les Mancuniens préparent le terrain pour d'éventuelles transactions, y compris pour un attaquant surprise du Real Madrid. Selon Relevo, United s'intéresse ainsi au vétéran Joselu Mato.

Le joueur de 34 ans, prêté par l'Espanyol, est l'un des joueurs que les Mancuniens pensent pouvoir utiliser pour offrir une option différente à l'avant. Doté d'une grande expérience, notamment en Premier League avec Newcastle et Stoke City, d'un bon physique, d'un bon jeu de maintien et d'un sens du but clinique, il répond aux attentes de l'équipe pour faire partie de la ligne d'attaque aux côtés de Rasmus Hojlund, qui semble être le titulaire du poste.

Un but toutes les 100 minutes

Le principal obstacle sera probablement Joselu lui-même, qui a pour priorité de rester au Real Madrid la saison prochaine. L'ancien joueur de la Castilla vit actuellement un rêve et a reçu beaucoup d'affection de la part de Carlo Ancelotti. United, pour sa part, devrait attendre l'arrivée d'Ashworth pour tirer la sonnette d'alarme.

Les Blancos ont payé 500 000 € à l'Espanyol pour son prêt l'été dernier, lorsque les Pericos ont été relégués, et ont une option pour rendre le contrat permanent pour 1,5 million d'euros cet été. Tout porte à croire qu'ils le feront, bien qu'il y ait beaucoup de concurrence avec l'arrivée potentielle de Kylian Mbappé et celle d'Endrick Felipe. Joselu a inscrit 13 buts et délivré 3 passes décisives en 38 apparitions, mais en moyenne, il contribue à un but toutes les 100 minutes.