Manchester City, Guardiola : "Vivre ce genre de situations pour progresser"

Réaliste sur les limites de son équipe, l'Espagnol compte apprendre de cette saison. Il ne compte pas donner la priorité à la Ligue des champions.

a peut-être dit adieu au titre de champion d' ce week-end. Les Citizens ont perdu le derby de Manchester contre les Red Devils. Marcus Rashford et Anthony Martial ont joué un vilain tour à Manchester City qui compte désormais quatorze points de retard sur , leader du championnat. Après la rencontre, Pep Guardiola a confessé que les Citizens vivent une saison "compliquée" et doivent apprendre de cette période pour être encore plus fort dans le futur.

a montré de la qualité pour défendre et contre-attaquer et nous devons accepter la défaite. C'est ce niveau auquel nous faisons face contre Liverpool, Manchester United, Barcelone, le , la . Ce sont des équipes avec lesquelles nous devons rivaliser et la réalité est peut-être que nous ne sommes pas capables de le faire en ce moment. Peut-être avons-nous besoin de vivre ce genre de situation pour progresser, d'accepter la réalité pour rebondir", a expliqué l'Espagnol.

"Ne pas penser uniquement à la C1"

L'entraîneur de Manchester City est lucide mais ne compte pas laisser de côté la Premier League : "La réalité est que nous avons 14 points de retard pour les erreurs que nous avons commises, pour la qualité de nos adversaires et surtout, pour les choses que nous ne pouvons pas contrôler. C'est la réalité mais nous devons continuer. Nous sommes au début du mois de décembre et nous avons d'autres compétitions à jouer et d'autres matches à jouer pour nous battre et nous améliorer."

"Nous ne pensons pas uniquement gagner la . Nous essayons de gagner des matchs, de gagner le suivant. Je ne pense pas au nombre de points dont nous avons besoin ni au nombre de points qu'ils doivent perdre pour que nous puissions les rattraper. Nous ne pouvons pas être réguliers comme nous l'avons été au cours des deux dernières saisons, alors c'est la réalité et vous devez aider les joueurs", a conclu Pep Guardiola.

Manchester City arrive à un tournant de sa saison en . Les Citizens, déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions, auront l'occasion de se remettre en confiance ce mercredi avec un déplacement sur la pelouse du Dinamo Zagreb avant d'affronter , en difficulté depuis plusieurs semaines, le week-end prochain, avant de se confronter au dauphin de Liverpool, Leicester la semaine suivante.