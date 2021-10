Manchester United : Un ancien Red Devil milite pour le recrutement de Marco Verratti

Un ancien Red Devil a exprimé sa conviction qu'Ole Gunnar Solskjaer devrait se replonger dans le marché des transferts pour trouver un milieu.

Marco Verratti a de nombreux fans sur la planète football. Et son match de mardi soir face à Manchester City a ravivé la flamme chez beaucoup d'entre eux. L'international italien, trop souvent blessé, s'est rappelé au bon souvenir du monde entier prouvant que quand il est sur le terrain et en pleine mesure de ses moyens, il est l'un des meilleurs joueurs de la planète à son poste. Après cette magnifique performance, Ashley Young a exhorté Manchester United à remplacer Michael Carrick par Marco Verratti, assurant que le joueur du Paris Saint-Germain "serait une recrue incroyable".

Manchester United a connu un début de campagne 2021-22 solide sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer, se hissant à la quatrième place du classement de Premier League et à la deuxième place de son groupe de Ligue des champions - avec une victoire spectaculaire 2-1 contre Villarreal dans les derniers instants du match. Cependant, il a été suggéré qu'un manque de qualité au milieu du terrain finira par saper leurs efforts pour mettre fin à cinq ans de disette. Young pense que Verratti pourrait être la pièce finale du puzzle pour Solskjaer.

L'ancien ailier de Manchester United voit des similitudes entre le meneur de jeu du PSG et l'actuel assistant de Solskjaer, Carrick, qui a remporté cinq titres de champion et la Ligue des champions à Old Trafford avant de raccrocher les crampons en 2018. "Le type de joueur à la Michael Carrick a disparu depuis des années. Ils ne sont pas allés remplacer Michael Carrick", a déclaré Young à BBC Radio Five Live. "Ne vous méprenez pas, Fred et McTominay sont de bons joueurs, mais je ne pense pas qu'il y ait un Michael Carrick dans le coin".

Pogba côté gauche : du gâchis

"J'ai regardé le match PSG - Manchester City hier et je pense que Marco Verratti est le plus proche et personne n'est allé tâter le terrain pour essayer de le signer. Je pense qu'il serait une signature incroyable pour Manchester United", a conclu l'ancien ailier des Red Devils. Marco Verratti a fait 349 apparitions toutes compétitions confondues pour le PSG depuis qu'il a rejoint le club en provenance de Pescara en 2012, enregistrant neuf buts et 58 passes décisives.

Le joueur de 28 ans a aidé les géants français à remporter 27 trophées nationaux à ce jour et a également été sélectionné 47 fois en équipe nationale d'Italie, jouant un rôle clé dans la victoire de l'Italie à l'Euro 2020 plus tôt cet été. Manchester United ne peut pas chercher de renforts supplémentaires avant la réouverture de la fenêtre des transferts en janvier, et Young est d'avis que Pogba devrait se voir confier un rôle plus central pour le moment.

La star d'Aston Villa a assisté depuis le banc de touche à la victoire 1-0 de son ancien club à Old Trafford samedi dernier, et il a estimé que faire jouer le Français côté gauche est du gâchis. "Je pense qu'il manque un truc à (United) dans l'axe du milieu de terrain. Je pense que Paul doit y jouer", a ajouté Young. "Le week-end dernier, il jouait sur la gauche, je ne pense pas que ce soit la meilleure position de Paul. Je pense qu'il veut contrôler le jeu et dicter sa conduite. C'est un joueur qui peut trouver des passes, comme le faisait Carrick."