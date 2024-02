Manchester United : Ten Hag s'en prend à trois joueurs

Alejandro Garnacho, Rasmus Hojlund et Kobbie Mainoo ont été informés qu'ils avaient encore beaucoup de progrès à faire.

Le trio a reçu de nombreux éloges pour ses récentes performances, inscrivant huit buts à eux trois pour aider United à enchaîner une série de cinq matches sans défaite, toutes compétitions confondues. Malgré ces performances prometteuses, le manager Erik ten Hag leur a demandé de continuer à s'améliorer et d'avoir "faim".

"Je pense qu'ils aiment jouer ensemble. Il y a de l'aventure. Ils représentent un danger. Ils veulent jouer ensemble et se faire des passes pour que chacun puisse jouer avec ses qualités et marquer des buts", a-t-il déclaré aux journalistes. "C'est très bien qu'ils veuillent le faire ensemble parce que c'est la clé, alors nous pourrons en tirer beaucoup de plaisir. Ce sont de jeunes joueurs et l'avenir de Manchester United est très prometteur avec de tels talents.

"Mais il faut développer le talent et il y a beaucoup de place pour l'amélioration et c'est nécessaire si vous voulez aller au plus haut niveau. Ce club veut accomplir beaucoup de choses, gagner des trophées. Il est très ambitieux et doit donc se surpasser pour atteindre un niveau plus élevé et faire preuve de constance. Même contre les meilleurs adversaires, ils doivent exprimer la même menace et c'est une question de produit fini. Les joueurs ont besoin de temps, surtout les jeunes comme Rasmus et Alejandro. Ils ont besoin de temps, mais aussi d'une équipe, et ces effets n'ont pas été présents lors de la première moitié de la saison.

Il a ajouté : "Depuis le début, je suis convaincu qu'ils ont le potentiel pour faire ce qu'ils font et maintenant, il s'agit de continuer, d'avancer, d'avoir faim".

Hojlund a retrouvé la forme avec les Red Devils ces dernières semaines, marquant cinq fois lors de ses six derniers matches. Garnacho, quant à lui, a inscrit deux buts lors de la victoire de l'équipe d'Old Trafford sur West Ham lors de son dernier match, tandis que Mainoo, âgé de 18 ans, a inscrit son premier but pour les Red Devils lors de la victoire en FA Cup contre Newport, avant d'inscrire le but de la victoire en fin de match lors de la victoire 4-3 sur les Wolves.