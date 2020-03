Manchester United, Solskjaer veut faire "un match de légende" contre Manchester City

Les deux équipes sont en bonne forme avant le quatrième derby de Manchester en quatre mois, et le Norvégien prévoit un suspense d'un thriller.

Derby de Manchester épisode 4 ce dimanche. Les deux parties de Manchester se connaissent très bien et vont s'affronter pour la quatrième fois de la saison, la quatrième fois en moins de quatre mois. a le dessus sur son rival cette saison après avoir remporté deux des trois rencontres jusqu'à présent, mais Ole Gunnar Solskjaer tient à ce que son équipe apprenne de sa défaite 3-1 en Carabao Cup en janvier, lorsque était de loin supérieur à son hôte à Old Trafford.

En conférence de presse, Ole Gunnar Solskjaer a souligné ce besoin de contrôler ces émotions et espère un nouveau match légendaire entre les deux clubs : "Lorsque vous êtes à la maison, vous devez vous opposer à une équipe comme Manchester City et ils l'exploiteront si vous n'êtes pas à 100% Parfois, étant à la maison avec vos fans, vous voulez leur montrer ce que vous pouvez faire et vous voulez battre votre adversaire. Parfois, vous ouvrez trop d'espaces et c'est ce que nous avons fait pendant 10, 15 ou 20 minutes, quoi que nous ayons fait après qu'ils aient marqué leur premier but. Nous devons donc contrôler davantage nos émotions. Et nous avons appris donc c'est une expérience que nous apporterons dans ce jeu, définitivement".

"Bruno Fernandes est un leader"

L'article continue ci-dessous

"Manchester City se sentira confiant. Ils ont atteint leur forme, ils jouent bien. Ils viennent d'aller gagner au Bernabeu, ils ont également gagné et ont remporté la finale de la Carabao Cup. Donc je suis sûr qu'ils joueront leur jeu, nous jouerons notre jeu, et j'espère que ce sera un bon match. Espérons que ce sera un 4-3, comme nous l'avons vu auparavant. Il y a eu beaucoup de classiques. Nous allons faisons ce que nous pouvons pour faire de ce match un nouveau classique dans l'histoire", a ajouté le Norvégien.

Plus d'équipes

Ole Gunnar Solskjaer a encensé Bruno Fernandes : "J'aime voir que chez un joueur, cela ne le change pas d'arriver dans une nouvelle équipe. Il est le même qu'au Sporting. C'est un garçon qui a de la confiance, de la qualité, une bonne forme et c'est sa personnalité. Chacun devrait être lui-même. Il est arrivé dans l'équipe en tant que leader et il a montré qu'il est un leader. C'est un gagnant. Il ne se contente pas d'être à 99%, il veut être au top".

Enfin, l'entraîneur des Red Devils a fait un point sur l'état de santé de Wan-Bissaka et Daniel James : "J'espère qu'ils seront en forme mais aucun d'entre eux ne s'est encore entraîné depuis le dernier match. Nous devons voir samedi parce que vendredi est un jour de récupération. Maguire ? C'est un coup. Espérons qu'il se rétablira rapidement. J'espère qu'il sera en forme, oui".