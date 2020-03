Manchester United, Solskjaer confirme le retour de Pogba à l'entraînement

Le Français a raté la majeure partie de la campagne 2019-20 à cause d'une blessure, mais va reprendre l'entraînement la semaine prochaine.

Le patron de , Ole Gunnar Solskjaer, a révélé que Paul Pogba sera de retour à l'entraînement avec l'équipe première la semaine prochaine après avoir complètement récupéré d'une grave blessure à la cheville. Paul Pogba n'a pas joué pour les Red Devils depuis son entrée en jeu lors d'une victoire 4-1 à domicile sur le 26 décembre et a subi une intervention chirurgicale pour résoudre son problème lors du mois de janvier.

Le vainqueur de la du 2018 n'a disputé que huit matches toutes compétitions confondues cette saison, sa dernière titularisation contre remontant en septembre. Des questions ont été posées sur l'avenir du joueur de 26 ans ces dernières semaines, alors que le et la continuent d'être liés à un transfert du milieu de terrain pour l'été prochain, lui à qui il reste moins de 18 mois pour de contrat à Old Trafford.

Il a été suggéré que Pogba a peut-être déjà joué son dernier match pour Manchester United, mais Solskjaer s'attend à ce qu'il revienne sur le terrain juste à temps pour la fin de la saison. Le Norvégien a déclaré mercredi lors d'une conférence de presse: "Paul travaille toujours avec les physios à l'extérieur. Il ne s'entraînera pas avec l'équipe première avant la semaine prochaine, alors voyons combien de temps cela prendra. Mais il aura besoin de temps pour m'entraîner, pour récupérer son ...football".

Solskjaer garde confiance en De Gea

Solskjaer a également confirmé que Manchester United serait probablement sans les recrues estivales Daniel James et Aaron Wan-Bissaka pour affronter Derby County au cinquième tour de la à Pride Park jeudi. "Daniel James manquera probablement celui-là aussi, Marcus Rashford et Paul sont toujours absents et je pense qu'Aaron pourrait avoir du mal. Il a un test aujourd'hui mais il a eu du mal lors de notre dernier match contre avec son dos, donc il pourrait être absent", a annoncé le Norvégien.

Les Red Devils voudront rebondir après un match nul 1-1 à Everton lorsqu'ils affronteront les Rams, avec David de Gea, s'il débute contre Derby County, susceptible d'être sous le feu des projecteurs à la suite d'une autre erreur de haut niveau face aux Toffees. L'Espagnol s'est rendu coupable de pendre trop son temps avec le ballon avant de voir un dégagement détourné dans son filet par Dominic Calvert-Lewin, qui a marqué sa septième erreur menant à un but en depuis le début de la saison dernière.

Certains fans et experts ont demandé que le gardien de but n°2 Sergio Romero remplace De Gea, mais Solskjaer dit que le joueur de 29 ans jouit toujours de sa pleine confiance : "Qui jouera face à Derby ? Ce n'est pas une évidence bien sûr, et Sergio a bien fait dans les matchs qu'il a joué, mais je n'ai aucun scrupule à faire jouer David à chaque match, pour être honnête. Ce qu'il a fait et ses performances ont été excellentes, les arrêts, l'arrêt juste après son erreur, il y avait à 100% hors-jeu de Calvert-Lewin mais il n'a pas été signalé, donc c'était un arrêt pour nous après. Il a fait amende honorable".