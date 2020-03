Romelu Lukaku : "Manchester United va dans la bonne direction"

L'attaquant belge a fait ses adieux aux Red Devils à l'été 2019, mais il est confiant pour Manchester United qui est en amélioration.

Romelu Lukaku voit se diriger dans "la bonne direction", l'attaquant de l'Inter pense que les Red Devils "y arriveront" sous la direction d'Ole Gunnar Solskjaer. L'international belge fait partie de ceux qui se sont dirigés vers la sortie à Old Trafford à l'été 2019. L'attaquant belge a rejoint l' où il brille depuis le début de saison. Son départ a laissé un vide offensif à combler pour Solskjaer, malgré les questions posées sur son apport et sa contribution dans l'équipe.

Trouver une autre option fiable dans le rôle n°9 n'a pas été facile pour Manchester United. Le technicien norvégien a utilisé Marcus Rashford, Anthony Martial à ce poste mais a souvent été privé des deux joueurs pour des raisons de blessures. En janvier, les Red Devils ont signé Odion Ighalo comme renfort pour la seconde partie de saison afin de ne pas se retrouver dépourvu à ce poste. L'attaque n'a pas été le seul problème de Manchester United en début de saison.

"Je ne suis pas surpris par Rashford"

Il y a également eu des problèmes à résoudre ailleurs sur le terrain, avec des fuites en défense qui se sont produites à plusieurs reprises et Paul Pogba a été contraint de passer une grande partie de la campagne coincé sur la touche en raison de blessures. Des progrès sont cependant en cours, Bruno Fernandes s'avérant être un ajout judicieux, et Lukaku s'attend à ce que Manchester United atteigne ses objectifs ultimes avec un peu de temps.

Il a déclaré lors d'une session de questions-réponses sur Instagram lorsqu'il a été interrogé sur son ancien club: "Ils vont dans la bonne direction. C'est un processus, mais ils y arriveront". Certains de ceux avec qui il a déjà évolué chez les Red Devils devraient mener la charge. Marcus Rashford, pur produit du centre de formation, a un rôle important à jouer, bien qu'il soit actuellement coincé sur la touche en raison d'une blessure.

Le joueur de 22 ans a affiché sa meilleure saison en carrière de 19 buts cette année, après avoir basculé de poste du côté à la pointe de l'attaque, et Lukaku n'est pas surpris de voir l'international anglais prospérer : "Je ne suis pas surpris de ce qu'il fait. Il a travaillé dur". Lukaku a choisi de se retirer de la compétition avec Rashford et les autres afin de relever un nouveau défi en avec les espoirs de remporter la lors de sa première saison avec l'Inter. Il a impressionné à San Siro, inscrivant 23 buts lors de sa première campagne, et semble apprécier à nouveau son football après avoir enduré une fin frustrante lors de son séjour en .