Manchester United : Solskjaer refuse de baisser les bras

Olé Gunnar Solskjaer a réitéré sa détermination à renverser la vapeur à Manchester United, tout en admettant qu'il n'était pas satisfait de la situation de l'équipe.

Le travail du Norvégien a fait l'objet de vives critiques après l'humiliation concédée contre Liverpool il y a deux semaines (0-5). Et une autre défaite, toute aussi douloureuse bien que moins large, enregistrée cette fois contre Manchester City, n'a fait qu'accroître la pression sur les épaules du manager. Beaucoup l'appellent à démissionner, mais l'intéressé ne veut pas jeter l'éponge.

Solskjaer veut un MU plus agressif

"J'ai une bonne communication avec le club. Je veux le meilleur pour United et tant que je suis ici, je veux faire tout ce que je peux pour améliorer cela", a déclaré Solskjaer à Sky Sports après la défaite dans le derby. "Nous avons vécu cela plusieurs fois et depuis le dernier match à domicile, cela a été une période très difficile. Les systèmes ou le style, nous devons certainement corriger des choses. Je ne peux pas me regarder et me dire que c'est comme ça que je veux qu'United soit"

L'article continue ci-dessous

"Puis-je changer la saison de United ? Certainement, a-t-il poursuivi, affichant ainsi sa confiance en ses capacités. Et vous avez raison, on doit revenir là où on doit être. Il s'agit de revenir à ce à quoi nous avons commencé à ressembler, nous avons commencé à ressembler à une bonne équipe, à une équipe que j'aime voir. Mais là, on est sur une période de trois ou quatre semaines compliquées. Le résultat et la performance contre Tottenham étaient bons, mais ce n'est pas ce à quoi nous voulons ressembler, pour le dire ainsi. Nous voulons être sur le devant de la scène et être plus agressifs. Mais malheureusement, nous avons dû essayer d'obtenir quelques bons résultats. Nous en avons eu quelques-uns contre l'Atalanta et Tottenham, mais aujourd'hui, c'était un grand pas en arrière."

Malgré un bon début de saison et de grosses dépenses sur le marché des transferts avec l'acquisition notamment de Cristiano Ronaldo, le sentiment général autour du club est que tant qu'Olé est aux commandes les Red Devils n'avanceront pas. Le revers de samedi était le quatrième de United lors de ses six derniers matchs de Premier League, avec seulement une victoire glanée pendant cette période. Celle glanée contre Tottenham le week-end dernier.

En raison de ce chemin de croix, les Red Devils ont rétrogradé au cinquième rang du classement, à neuf points du leader actuel Chelsea après seulement 11 matches joués cette saison.