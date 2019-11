Manchester United - Solskjaer réagit à l'arrivée de Mourinho à Tottenham

L'entraîneur norvégien s'est dit attristé du départ de Mauricio Pochettino et refusé de spéculer sur son propre avenir à Old Trafford.

Après le départ de Mauricio Pochettino de , Ole Gunnar Solskjaer a dû répondre aux rumeurs évoquant une possible arrivée de l'Argentin à . Il a également donné son avis sur le retour du Special One sur un banc de .

Limogé par les Spurs cette semaine, l'ancien manager de pourrait rebondir sur le banc du Bayern ou de Manchester United, les deux pistes évoquées de manière plus récurrente. Pas de quoi effrayer Solskjaer.

"Non, cela [la spéculation] ne m'ennuie pas du tout, j'ai le meilleur travail du monde, a-t-il affirmé. Je dois me concentrer sur mon travail à Manchester United, le faire du mieux que je peux, parler avec Ed [Woodward] tout le temps à propos de comment nous avançons et cela ne change pas si d'autres [clubs] changent d'entraîneurs."

"Triste pour [Pochettino]"

L'ancien joueur des Red Devils a également affirmé que c'était une bonne chose que José Mourinho ait retrouvé un banc de touche en Premier League. "C'est une bonne chose d'avoir José de retour, clairement. Particulièrement pour vous [les journalistes] et peut-être pour moi parce que vous pouvez parler du reste.

"Pour Mauricio [Pochettino], c'est toujours triste quand l'un de vos collègues, un homme bien, perd son poste avant Noël."

Côté championnat, les coéquipiers de Marcus Rashford occupent une peu reluisante douzième place avant un déplacement à Sheffield ce dimanche (17h30).

"Il y a un vrai écart au classement entre [United et le] top 4 et je ne sais pas combien d'équipes en trois ou quatre points, a poursuivi Solskjaer. C'est une question de régularité maintenant, nous avons pris un virage que nous avons ressenti en termes de performance et de résultats après la dernière trêve internationale, mais c'est si serré que j'attends ce match avec impatience - nous devons avoir une bonne performance et un bon résultat."