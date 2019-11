Transferts, Mourinho voudrait Zlatan Ibrahimovic

Le nouveau manager des Spurs narait de vues sur l'international suédois.

Selon le Daily Telegraph, José Mourinho souhaiterait faire venir Zlatan Ibrahimovic (38 ans) à pour renforcer son attaque. Libre, le Suédois est également courtisé par l’ .

Tottenham - Le message émouvant de Pochettino

L'article continue ci-dessous

Si le club lombard lui aurait proposé un contrat de six mois, Zlatan, 38 ans, serait tenté de retrouver l'un de ses anciens coachs. Les deux hommes ont travaillé ensemble à .

Mourinho souhaiterait une doublure à Harry Kane, souvent esseulé depuis le départ de Fernando Llorente et estime que Zlatan est la personne toute trouvée. Outre ce transfert, Mourinho ne devrait pas chambouler son effectif comme il l'a confié devant la presse jeudi :

"Je leur ai dit que l'une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de venir était les joueurs. J’ai essayé d’en acheter quelques-uns pour différents clubs et je n’ai pas pu. Pour certains, je n’ai même pas essayé parce que tu sais à quel point c’est impossible. Mais j'aime beaucoup cette équipe. J'aime beaucoup les joueurs. Ce n’est pas quelque chose de nouveau que j’ai dit ça. Je ne veux pas faire de gros changements. Je veux respecter la base et la base est le travail qu'ils ont accompli pendant cinq ans et demi [sous Mauricio Pochettino]. ”