Manchester United, Solskjaer : "Nous voulons un attaquant"

Les Red Devils sont impatients de renforcer leur secteur offensif en janvier alors qu'ils peinent à marquer beaucoup de buts.

est en difficulté en en ce début de saison, surtout dans le domaine offensif. Les Red Devils ont perdu Alexis Sanchez et Romelu Lukaku, partis à l' , et n'ont pas eu le temps de les remplacer. Ole Gunnar Solskjaer espérait pourtant recruter un numéro neuf pour venir lui offrir plus de solutions à ce poste, mais il doit finalement s'appuyer sur le duo Marcus Rashford-Anthony Martial à ce poste.

Le problème c'est que les deux joueurs sont souvent sujets à des pépins physiques ce qui limite Ole Gunnar Solskjaer dans ses choix. Avec seulement huit buts inscrits en six matches, Manchester United se tourne déjà vers l'avenir et pense à se renforcer cet hiver. Annoncé sur les traces de Mandzukic, Dybala, Sancho et Inaki Williams cet été, Manchester United va passer à l'acte cet hiver comme l'a confirmé Ole Gunnar Solskjaer en conférence de presse.

"Il faut des joueurs motivés à être ici"

L'article continue ci-dessous

"Nous avons laissé partir Alexis Sanchez et Romelu Lukaku, vous n'avez pas besoin d'être un spécialiste des fusées pour comprendre que nous allons recruter. Nous recherchons de la créativité et des buts. Cela ne sert à rien de faire en sorte que les joueurs ne soient pas motivés à 100%. Lorsque vous recruter des joueurs, vous avez besoin des bons joueurs qui resteront ici plus longtemps c'est la pensée à long terme que nous devons montrer", a expliqué le Norvégien.

"Je ne peux pas penser : J'ai besoin d'un joueur parce que c'est ma réputation. Non, c'est le club. Il y avait des attaquants, mais ce n'étaient pas ceux que nous voulions. Nous n'avons pas pu obtenir celui que nous voulions. Il était temps que Romelu s'en aille. Il le sait. Il ne voulait pas être ici. Quel est l'intérêt d'avoir des joueurs qui ne veulent pas être ici ? Nous devons définitivement marquer plus de buts, et c'est ce que j'ai dit ici", a ajouté Ole Gunnar Solskjaer.

Dans une interview accordée à Sky Sports, l'entraîneur de Manchester United a défendu le bilan de son équipe et a demandé de la patience : "Bien sûr, nous avons rencontré quelques difficultés sur la route. Je n'ai jamais dit que cela allait être un travail rapide. Rome ne s'est pas construite en un jour. Nous avons besoin de temps et l'attitude des garçons a été formidable. C'est étape après étape après étape. Nous avons été l'une des équipes les plus solides sur la défense, si vous regardez le peu d'occasions que nous avons concédé".