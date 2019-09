Ivan Perisic regrette de ne pas avoir signé à Man United

L'ailier croate du Bayern a fait savoir qu'il a toujours en travers de la gorge son transfert manqué à MU.

Cet été, Perisic a rejoint le Bayern dans le cadre d'un prêt d'une saison en provenance de l'Inter et les Allemands ont la possibilité de rendre l'accord permanent à la fin de la campagne.

La carrière de ce milieu offensif de 30 ans aurait pu, cela dit, prendre une trajectoire différente il y a deux ans, quand Man United tentait de l'arracher aux Lombards. Et c'est l'intéressé lui-même qui a décliné l'opportunité. Perisic a reconnu qu’il était tenté de rallier Old Trafford lorsqu’il a eu l’entraîneur Jose Mourinho au bout du fil et que c'était avec une vraie amertume qu'il a dû décliner.

L'article continue ci-dessous

«À quel point j'étais proche de MU ? Très proche, a-t-il déclaré dans un entretien à The Athletic. C'était quelque chose d'incroyable pour moi quand José m'a appelé. C'était difficile de lui dire non. En fait, je voulais vraiment le rejoindre et jouer pour United. C'était un de mes rêves de jouer dans tous les grands championnats. Mais cela ne s'est pas produit. Cela a été douloureux pour moi. Mais je ne veux pas entrer dans les détails. J'ai seulement découvert moi-même les vraies raisons deux ans plus tard."

Initialement, le Bayern voulait faire signer Leroy Sane suite aux départs d'Arjen Robben et de Franck Ribéry, mais les Munichois ont été obligés de chercher ailleurs après la blessure de la star de . Finalement, ils se sont donc tournés vers Perisic, lequel a marqué deux buts en trois matches de depuis son arrivée Outre-Rhin.

L'ancien joueur de Wolfsburg et du sait parfaitement qu'il n'était pas le premier choix du club, mais il est confiant sur le fait qu'il peut continuer à impressionner à l'Allianz Arena et s'inscrire sur le long terme avec l'équipe de Niko Kovac. "Nous parlons du Bayern, l'un des cinq meilleurs clubs du monde, a-t-il concédé. Ils ont toujours trois, quatre ou cinq possibilités pour chaque poste qui les intéresse. Je n'étais pas le premier, oui. Cela s'est passé très vite. Tout le monde connaît l'histoire: après la blessure de Sané, le club a contacté l'Inter, puis mon agent. J'ai réfléchi à la question avec ma famille pendant une nuit. Ensuite, j'ai accepté. Je crois suffisamment en moi pour savoir que je peux convaincre le club de rendre mon transfert permanent. C’est mon souhait. Je ferai tout ce que je peux pour y arriver. "