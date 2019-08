Manchester United, Solskjaer et Rashford défendent Pogba après son penalty manqué

L'entraîneur et l'attaquant des Red Devils ont pris la défense du Français ayant manqué le penalty de la victoire contre Wolverhampton.

a laissé échapper deux précieux points sur la pelouse de . Et pourtant les Red Devils avaient les moyens de l'emporter, notamment si Paul Pogba avait transformé son penalty en seconde période. L'international français a pris ses responsabilités mais a vu son penalty repoussé par Rui Patricio et ainsi la victoire échapper à Manchester United qui pouvait rejoindre et en tête de la .

Les critiques ont vite pris de l'ampleur concernant le choix de Paul Pogba de frapper au détriment de Marcus Rashford. Son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, l'a défendu après la rencontre au micro de Sky Sports : "Bien sûr, nous obtenons un penalty. Normalement, nous pouvons obtenir deux points de plus et marquer le penalty, mais le gardien effectue parfois un bon arrêt. Les deux, Rashford et Pogba, sont désignés tireurs de penalty et c'est à eux de décider sur place, celui qui a l'impression que "c'est à moi" de le faire".

Rashford : "On décide ensemble"

"Parfois, les joueurs ont juste l’impression de pouvoir marquer. Paul a marqué beaucoup pour nous et aujourd'hui, Patricio a fait un bon arrêt. Changer le système ? Non. Pas du tout. Les deux ont été très confiants avant. Bien sûr, Marcus a marqué un but la semaine dernière et je suis sûr qu'il aurait aimé le tirer, mais Paul était confiant et j'aime les joueurs avec confiance et le sentiment de : 'Je peux le faire'", a ajouté le Norvégien.

Sur Sky Sports, Gary Neville a critiqué Paul Pogba pour avoir choisi de tirer le penalty, un acte "égoïste" selon lui, d'autant plus que Marcus Rashford en avait transformé un la semaine dernière contre : "Il ne devrait même pas y avoir de débat, a dénoncé l'ancien défenseur, aujourd'hui consultant. Rashford a marqué au match d'avant, alors qu'il continue à tirer. [...] C'est un penalty pour Manchester United, pas une tombola. C'est n'importe quoi".

Marcus Rashford a justifié le fait que Paul Pogba ait tiré le penalty : "Paul voulait le tirer, c'est aussi simple que ça. Tout le monde peut louper un penalty, il en a mis d'autres par le passé, c'est normal d'en manquer un de temps en temps. Celui qui veut tirer tire. J'en ai pris un la semaine dernière, alors pour moi ce n'est pas un problème qu'il ait pris celui-là. On décide ensemble (sur le terrain) qui va prendre le ballon. Ce n'est pas Pogba, c'est toute l'équipe. [...] C'est évidemment dommage qu'il n'ait pas marqué, mais c'est le foot. On s'entraîne toute la semaine, et on les met presque tous..."