Manchester United : Solskjaer clôture le mercato mancunien

Ole Gunnar Solskjaer a laissé entendre qu'il était peu probable que Manchester United fasse de nouvelles acquisitions cet été.

Manchester United a été lié à des joueurs comme Eduardo Camavinga, Kieran Trippier et Saul Niguez, et il est encore possible de conclure des transferts en Angleterre avant la date limite du 31 août.

Le mananger mancunien Ole Gunnar Solskjaer, cependant, insiste sur le fait que toute nouvelle arrivée à Old Trafford serait un "bonus", affirmant qu'il ne s'attend pas à ce qu'il y ait beaucoup d'activité au club avant la fermeture du marché.

Dans une interview accordée au média VG, Solskjaer a déclaré : "Je ne pense pas qu'il va se passer grand-chose. Si quelque chose se passe, c'est un bonus. On ne sait jamais ce qui se passe dans le monde du football. Mais nous avons eu une très bonne fenêtre. Je suis heureux de ce que nous avons fait".

United a déjà été actif dans la fenêtre de transfert d'été, avec notamment sa première signature, l'ancien gardien de but d'Aston Villa, Tom Heaton, qui est retourné à Old Trafford pour un deuxième mandat avec le club.

Solskjaer a ensuite fait venir Jadon Sancho depuis le Borussia Dortmund. Les Red Devils ont finalement obtenu leur joueur après avoir poursuivi la signature de l'international anglais pendant assez longtemps.

Le défenseur central du Real Madrid, Raphael Varane, est le troisième joueur à avoir complété un transfert pour rejoindre United cet été.

Le vainqueur de la Coupe du monde 2018, qui a dû passer en quarantaine à son arrivée au Royaume-Uni et qui n'a pas encore fait ses débuts au sein du club mancunien, débarque en Angleterre alors que son contrat du côté de Santiago Bernabeu devait expirer en 2022. Une bien belle brochette de recrues...