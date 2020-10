Manchester United, Scholes sceptique sur le recrutement de Cavani

La légende des Red Devils ne sait pas pourquoi l'attaquant uruguayen qui est proche de la retraite a reçu un contrat de deux ans à Old Trafford.

La décision de de prendre Edinson Cavani était "très étrange", selon Paul Scholes, la légende des Red Devils suggérant que l'attaquant de 33 ans aurait dû être signé sous la forme d'un prêt de deux mois plutôt que de manière permanente à moyen terme. Ole Gunnar Solskjaer a décidé de recruter l'expérimenté uruguayen le jour de la date limite de transfert - en lui remettant le maillot emblématique floqué du n°7.

Edinson Cavani faisait partie de la liste des joueurs libres depuis son départ en fin de contrat avec le en juillet, Manchester United ayant finalement accepté de le signer alors qu'ils se démenaient pour obtenir des recrues. Paul Scholes n'est pas convaincu que la bonne décision a été prise afin de renforcer le secteur offensif des Red Devils. Il pense que Cavani peut faire un travail, comme Henrik Larsson l'a fait une fois lors d'une période de prêt mémorable sous Sir Alex Ferguson, mais ne voit pas le sud-américain comme une solution à long terme.

"Cavani vient aider à traverser une période délicate"

L'article continue ci-dessous

La légende des Red Devils a donné son avis à Stadium Astro lorsqu'on lui a demandé comment il s'attend à ce que Cavani se débrouille sous les couleurs de Manchester United : "Eh bien, nous devrons attendre et voir, non. De toute évidence, à son époque, il a été un avant-centre de première qualité. Cela ne fait aucun doute. Mais il a 33 ans, on dirait qu'il allait prendre sa retraite. Il n'a pas beaucoup joué au football pour le PSG la saison dernière".

Plus d'équipes

"Il y a cinq, six ans, oui, cela aurait été une super signature, il nous mènera peut-être à ce niveau supérieur. Mais je ne pense tout simplement pas qu'il nous mènera au niveau suivant maintenant. Mais c'est ce que Manchester United semble être maintenant, je pense aux attaquants que nous avons… Cavani devrait signer un prêt. Si vous avez du mal sans un avant-centre, cela devrait être une signature en prêt de deux ou trois mois juste pour traverser une période délicate", a ajouté l'Anglais.

"Un prêt semblable à ce qu'a fait Henrik Larsson. Un avant-centre brillant, de 33 ans, 34 ans, il vient de combler un petit vide pour nous, c'était exactement ce dont nous avions besoin. Je vois Cavani comme ce genre de personne, pas à 33 ans venant signer un contrat de deux ans. Je trouve cela très étrange. Mais ce ne sera pas le cas, il adorera être ici. Je suis sûr qu'il fera du bon travail", a conclu Paul Scholes. Cavani a déjà fixé de nobles objectifs pour United, l'ancienne star de et du PSG affirmant qu'il peut aider l'équipe de Solskjaer à jouer le titre et à être performant sur la scène européenne.