Manchester United : Sancho viré du groupe WhatsApp !

Jadon Sancho aurait été retiré du groupe WhatsApp qu'Erik ten Hag utilise pour communiquer avec les joueurs de Manchester United.

L'article continue ci-dessous

L'entraîneur néerlandais d'Old Trafford utilise le groupe en question pour envoyer des informations importantes aux joueurs de l'équipe première. L'international anglais n'est plus considéré comme faisant partie des plans immédiats des Red Devils, ce qui montre à quel point Sancho n'est plus très apprécié à Old Trafford.

Selon The Sun, l'ailier de 23 ans a été exclu du service de messagerie géré par son manager. Sancho a déjà été exclu de l'entraînement par Ten Hag, l'ancienne star du Borussia Dortmund devant utiliser les installations de l'académie à Carrington.

Sancho n'a pas joué pour United depuis le 26 août. Le talentueux attaquant a d'abord été écarté pour le déplacement à Arsenal en septembre, son application à l'entraînement ayant été remise en question. Il a répondu aux critiques concernant son manque supposé d'efforts en affirmant qu'il était devenu un "bouc émissaire" à Manchester.