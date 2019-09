Manchester United, Saha : "Pogba a le potentiel pour être Ballon d'Or"

L'ancien attaquant des Red Devils voit en l'international français un joueur de classe mondiale ayant un énorme potentiel.

Depuis son retour à après un brillant passage à la , il n'y a pas eu une seule saison sans que Paul Pogba, pendant longtemps joueur le plus cher de l'histoire, ne soit épargné par les critiques. Parfois encensé pour certaines performances, l'international français est globalement davantage critiqué que complimenté notamment par les anciens joueurs de Manchester United qui attendent plus du champion du monde 2018.

Cette saison ne fait pas exception à la règle. Paul Pogba a été étincelant lors de la première journée de contre . L'international français avait délivré deux passes décisives lors de la large victoire contre les Blues, manquant de peu de participer à la fête en marquant également. Mais depuis, les Red Devils ont enchaîné plusieurs matches sans gagner, avec notamment un penalty raté par Paul Pogba, et forcément, le champion du monde n'a pas été épargné.

"Pogba ne peut pas être parfait"

L'article continue ci-dessous

Dans une interview accordée à Astro SuperSport, Louis Saha a défendu corps et âme Paul Pogba : "Il a le potentiel pour être l’un des meilleurs de la planète. Il a le potentiel pour remporter le Ballon d'Or. Sans manquer de respect envers les autres joueurs, il pourrait dire: 'Je suis le seul ici à pouvoir prétendre être un joueur de classe mondiale pour le moment'. En même temps, il sera toujours sous les projecteurs car il est l'unique joueur de ce calibre".

"S'il n'est pas performant, on ne demandera jamais à un autre joueur de l'équipe de faire plus et de remplacer son travail. Paul Pogba fait de son mieux, mais il n'y a parfois personne pour l'aider. Et qui va être critiqué car il n'est pas performant ? Ce sera Paul Pogba", a ajouté l'ancien attaquant des Red Devils. Si le Français a défendu son compatriote, nul doute que les autres joueurs de Manchester United apprécieront cette sortie médiatique à leur encontre.

Paul Pogba a longtemps été annoncé sur le départ cet été, et Louis Saha a apprécié le fait que le milieu de terrain ne cherche pas à ne pas jouer en attendant de résoudre sa situation : "Il aurait pu se cacher, dire qu'il ne voulait pas jouer, mais les deux premiers matches il a vraiment été performant. Il représente tellement en termes de potentiel pour Manchester United qu'ils lui demandent d'être parfait mais il ne le peut pas car il est humain".