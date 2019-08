"Pogba out" les supporters de Manchester United vandalisent une pancarte

Au moins un fan des Red Devils ne veut plus de Pogba à Manchester United...

Une pancarte sur le terrain d’entraînement de à Carrington a été vandalisée mercredi avec le message "Pogba out".

Mercato PSG - La dernière offre du Barça pour Neymar avec Rakitic et Dembélé dans l'opération ?

Le nom de Pogba et la prédilection du le concernant défraye la chronique depuis plusieurs mois maintenant. Le milieu de terrain a été fortement lié à un départ de Manchester United cet été. L'agent Mino Raiola a même affirmé en juillet que Pogba voulait quitter les Diables Rouges.

L'article continue ci-dessous

'Pogba Out' has been sprayed onto a sign outside Manchester United's training ground.



📸 @MUnitedFR pic.twitter.com/Kn4hqQq0Km — Goal (@goal) August 28, 2019

Cependant, malgré les offres du Real Madrid, il semble de plus en plus probable que le Français sera à Old Trafford pour une autre saison. Cependant, au moins un fan des Red Devils ne veut plus de Pogba à Manchester.

En effet, une pancarte a été vandalisée sur le terrain d’entraînement de Manchester United à Carrington. Des images ont circulé sur les réseaux sociaux mercredi, montrant «Pogba out» peinte à la bombe. Le panneau n’a été placé que la semaine dernière, dans le but initial d’empêcher les fans de se rassembler à l’entrée du terrain d’entraînement de Manchester United pour demander des photos aux joueurs.