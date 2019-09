Mercato - Paul Pogba (Manchester United) n’oublie pas non plus le Real Madrid !

Zinédine Zidane n’a pas abandonné l’idée de recruter Paul Pogba au Real Madrid dans un futur proche ou lointain, et "La Pioche" compte bien l’y aider.

Avec le , et encore plus en période de mercato, il ne faut jamais dire jamais. C’était peu ou prou le sens du message délivré ce samedi par l’entraîneur, Zinédine Zidane : "Jusqu’à lundi, jusqu’à la dernière heure du mercato, tout peut arriver. Une bombe, deux bombes..." Et, très vite, les journalistes présents sur place ont eu une pensée pour Paul Pogba, que n’a pas voulu vendre à la Maison Blanche cet été.

Le milieu de terrain tricolore faisait pourtant office d’objectif numéro un pour Zidane, mais les Red Devils ont été trop gourmands. Déterminée à réaliser une énorme plus-value sur les quelques 100 millions d’euros dépensés en 2016 pour le reprendre à la , la formation anglaise en a réclamé 200, et le Real a logiquement dit non après avoir fait chauffer la carte bleue sans compter cet été.

Pogba et le "nouveau challenge"

Au final, Pogba a bien démarré la saison avec United, et le Real sans Pogba. Professionnel, l’international français a décidé de ne pas aller au bras de fer, mais il souhaitait bel et bien changer d’air cet été : "Après cette saison et tout ce qu’il s'est passé, je pense que ça pourrait être le bon moment pour moi de relever un nouveau challenge ailleurs. C'est à cela que je pense : relever un nouveau challenge", expliquait-il en juillet, depuis Tokyo. Et il pense toujours à la même chose…

Comme Neymar avec le FC Barcelone, Pogba s’est donc fait une raison face à l’impossibilité d'un transfert cet été. Son entraîneur, Ole Gunnar Solskjaer, l'a confirmé après le match nul concédé face à ce samedi (1-1) : "Pogba jouera avec nous cette saison, c'est définitif." Mais la donne sera différente l’été prochain. Le Tricolore demeure sous contrat jusqu’en 2021 avec les Red Devils et, d’après The Mirror, il va s'apprête à refuser toutes les offres de prolongation longue durée soumises par ses dirigeants ! Histoire d’avoir l’avantage lorsque le prochain mercato estival ouvrira ses portes, certainement, et ainsi se rapprocher un peu plus du club de ses rêves : la Maison Blanche.