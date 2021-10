Manchester United remonte l'Atalanta, le Bayern s'impose

Plusieurs chocs avaient lieu ce soir un peu partout en Europe. Tour d'horizon des plus gros résultats.

Dans la première salve de matches de cette riche soirée continentale, le FC Barcelone s'est relancé après deux défaites initiales en s'imposant face au Dinamo Kiev (1-0) avec l'unique but de Gerard Piqué.

Un autre grand d'Europe jouait gros ce mercredi soir. Manchester United, à la peine à domicile et sur la scène continentale, recevait la dangereuse équipe de l'Atalanta Bergame et Ole Gunnar Solskjaer a sué à grosses gouttes quand Mario Pasalic a ouvert le score au quart d'heure de jeu. Le coach norvégien des Red Devils, à la position très précaire actuellement, voyait Demiral doubler la mise au plus fort de la domination mancunienne à la demi-heure de jeu d'une tête croisée imparable.

Marcus Rashford a réduit la marque à la 53e minute, et c'est finalement Harry Maguire, très décrié pour ses performances défensives, qui allait égaliser à un quart d'heure du terme. Et ce n'est nul autre que Cristiano Ronaldo qui, a dix minutes de la fin et comme contre Villarreal, endossait le costume de sauveur. 3-2 pour United.

Le Bayern Munich, lui, étair attendu à Benfica. Et le club bavarois a gardé ses habitudes conquérantes avec une réalisation de Leroy Sané à 20 minutes de la fin ainis qu'un bur de Lewandowski dans un festival offensif (4-0), lui octroyant les trois points et accessoirement, la première place du groupe.

Opposé à Malmö FF, le Chelsea de Thomas Tuchel a corrigé l'équipe visiteuse avec notamment un penalty de Jorginho à la 20e minute et un autre également réussi à la 56e minute, alors que l'Italien est bien placé pour remporter le Ballon d'Or 2021 après ses exploits la saison passée. 4-0 pour les Blues au coup de sifflet final.

La Juve a été impliquée dans une rencontre assez terne face au Zenith et c'est le club russe qui s'est offert les meilleures opportunités, mais le réalismee italien a parlé avec une réalsiation signée Kulusevski en seconde période, qui a suffi au bonheur des Turinois. 1-0, score final.