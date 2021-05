Manchester United - Maguire bat un record puis sort blessé

Le défenseur anglais a battu le record de Gary Pallister du plus long temps de jeu consécutif avec les Red Devils avant de sortir touché.

Le capitaine de Manchester United, Harry Maguire, a établi un record de club avant de se blesser lors de la victoire de son équipe en Premier League contre Aston Villa, dimanche.

Lors de ce choc à Villa Park, le défenseur central a établi un nouveau record de minutes consécutives jouées en Premier League pour les Red Devils.

Maguire faisait sa 72e apparition en première division anglaise pour United, n'ayant pas manqué une seule minute jusqu'à ce que sa blessure le fasse sortir à 11 minutes de la fin.

Le joueur de 28 ans s'est écroulé en fin de seconde période après avoir été pris dans une collision avec Edinson Cavani et Anwar El Ghazi, l'ailier de Villa. L'international anglais se tenait la cheville et a reçu des soins sur la touche avant de revenir sur le terrain. Mais l'international anglais s'est de nouveau écroulé peu après son retour et a boité pendant qu'Eric Bailly entrait en jeu pour le remplacer.

"Je suis très heureux que nous nous soyons [qualifiés pour la Ligue des champions] deux fois maintenant", a déclaré le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, lors de sa conférence de presse d'après-match, après que son équipe ait assuré une place parmi les quatre premiers en championnat.

"Et bien sûr, nous avons aussi une finale (de la Ligue Europa) à attendre avec impatience, a-t-il ajouté. J'espère que ce sera avec Harry Maguire. Je ne sais pas, nous devons le vérifier.

"Cela peut prendre quelques semaines, quelques jours, qui sait. J'espère qu'il ne sera pas trop mal mais je ne suis pas médecin et il doit passer des examens demain. C'était sa cheville, le bas de sa jambe. Je pense que le garçon a atterri sur lui, il s'est tordu la cheville et a reçu un coup."

L'ancienne star de Wigan était proche de battre le record de Gary Pallister au coup d'envoi pour le plus grand nombre de matchs de Premier League terminés pour United.

Pallister a débuté et terminé 71 matches d'affilée entre novembre 1993 et mai 1995. Maguire a égalé ce record il y a deux semaines contre Leeds et devait le battre la semaine dernière, mais le choc contre Liverpool a été reporté en raison des manifestations qui ont eu lieu dans le stade de United.

Bien que le défenseur n'ait pas été en mesure de battre ce record en jouant la totalité des 90 minutes, il a pu dépasser le record de Pallister pour les minutes consécutives jouées.

Pallister n'a pas réussi à terminer 72 matches car il a été remplacé juste avant l'heure de jeu lors de la défaite 3-1 de son équipe à Villa en août 1995. Maguire, quant à lui, a joué jusqu'à la 79e minute avant d'être remplacé. Un record pour quelques petites minutes, donc.