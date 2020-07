Manchester United prêt à passer à l'offensive pour Sancho

Ole Gunnar Solskjaer apprécie beaucoup l'ailier de Dortmund. Son club va tenter d'exaucer souhait en arrachant le jeune prodige au BVB.

s'apprête à concrétiser son intérêt pour l'ailier du , l'excellent Jadon Sancho. Une offre pour le recrutement de l'international anglais devrait très bientôt être soumise.

La victoire d'United sur lors de la dernière journée de a assuré la qualification pour de l'équipe d'Ole Gunnar Solskjaer. A présent, le vice-président exécutif Ed Woodward et le négociateur en chef Matt Judge tentent d'accélerer sur le dossier Jadon Sancho. Goal est en mesure de confirmer qu'aucune offre n'a encore été faite pour l'ex-sociétaire de City. Le club de la Ruhr évalue son joueur à 130M€. Mais cela ne devrait pas tarder.

Woodward a averti que ce ne serait pas "comme d'habitude" durant le mercato de cette année en raison de l'impact de la pandémie de Covid-19, et des sources ont rejeté les affirmations selon lesquelles United serait prêt à casser sa tirelire pour sa cible préférentielle. Il est donc entendu que United va chercher à négocier un accord initial pour Sancho et d'une valeur d'environ 90M€, en ajoutant des bonus susceptibles de faire légèrement augmenter le coût de l'opération. Dortmund est prêt à se séparer de Sancho et a déjà commencé à planifier sa vie sans le joueur de 20 ans, mais si la proposition n'est pas intéressante pour les Allemands alors il n'y aura assurément pas deal.

L'article continue ci-dessous

Plus d'équipes

Solskjaer vise trois renforts au minimum

Jesse Lingard, dont l’avenir est incertain à Old Trafford, pense que la star de Dortmund serait un bon renfort pour l’équipe de Solskjaer, surtout en vue d'une saison 2020/2021 pour laquelle le club nourrit beaucoup d'ambitions. "Jadon est un joueur brillant. Cela dépend évidemment de lui '', a déclaré Lingard à Goal jeudi. "Je l'ai vu avec l' , j'ai vu ses qualités et j'ai l'impression qu'il serait un excellent ajout à n'importe quelle équipe."

En plus d'un ailier de qualité, Solskjaer a également un milieu de terrain et un défenseur central sur sa liste de souhaits pour les transferts de cet été. Ses responsables sont prêts à subvenir à ses besoins. «Il n’y aura certainement pas de complaisance et de réflexion. Nous pouvons voir des améliorations mais, oui, nous devons prendre une ou deux - ou plus - de très bonnes décisions. Ce sera certainement un été important", a déclaré le Norvégien.

Le capitaine d' , Jack Grealish, reste parmi les joueurs ciblés par United, tandis qu'un attaquant est recherché afin de remplacer le Nigérian Odion Ighalo, dont le prêt arrivera bientôt à expiration.