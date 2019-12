Manchester United prépare une offre colossale pour Maddison

Manchester United se prépare à formuler une énorme proposition pour le milieu de terrain de Leicester City, James Maddison.

Après avoir payé 87M€ pour Harry Maguire lors du précédent mercato estival, les responsables mancuniens seraient disposés à débourser une somme comparable pour un autre joueur de . Le quotidien The Daily Star indique que James Maddison est dans leur viseur et qu’un raid pourrait se produire dès le mois de janvier.

Âgé de 23 ans, Maddison a tout juste prolongé son contrat avec les Foxes. Il y est lié désormais jusqu’en 2023 et avec un salaire hebdomadaire de 60000€. Du côté de MU, on serait prêt à proposer le triple de cette rémunération afin de le convaincre de rejoindre Old Trafford.

La direction de MU ne lésine pas sur ses moyens pour s’attacher les plus belles promesses du pays. La somme évoquée pour Maddison est élevée (93,6M€), mais Ed Woodward et ses disciples seraient convaincus que cet élément vaudra encore plus cher après l’ qu’il s’apprête à disputer avec la sélection anglaise.