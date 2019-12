Leroy Sané finira la saison à Manchester City

L’ailier international allemand Leroy Sané devrait selon toute vraisemblance boucler la saison à Manchester City.

Blessé gravement au genou en tout début de saison, Leroy Sané est pressenti pour effectuer son retour à la compétition en février prochain. Et c’est bien avec le maillot de sur le dos qu’il devrait retrouver les terrains. Selon le Daily Star, il n’y aurait aucune chance pour que l’Allemand soit transféré durant le mercato hivernal.

Pep Guardiola, le manager des Eastlands, est déterminé à garder son talentueux ailier au sein de son effectif. Le coach catalan lui voue une grande estime, et il est certain que ce dernier peut lui être d’un grand apport lors d’une seconde partie de saison qui s’annonce très animée. Manchester City est encore en course dans quatre compétitions différentes.

Sané va donc continuer son aventure avec les champions d’ jusqu’au mois de mai prochain. Mais, au-delà de cette date le flou le concernant demeure total. Malgré les attestations récentes de Hasan Salihamidzic laissant croire le contraire, le Bayern de Munich demeure toujours à ses trousses. Le club bavarois était, pour rappel, prêt à miser plus de 100M€ lors du dernier mercato pour l’ex-sociétaire de , avant de se raviser suite au coup dur qu’a subi le joueur.