Manchester United, Martial : "Je dois prouver que je suis l'un des meilleurs attaquants de la Premier League"

Le Français affirme avoir "évolué" en tant que joueur depuis son arrivé à Old Trafford et est impatient de montrer à quel point il est "mûr".

Acheté à l'AS , Anthony Martial avait réussi à lever les doutes placés en lui grâce à des performances réussies lors de sa première saison à . Mais l'attaquant français a depuis été freiné par les blessures à répétition ne lui permettant pas d'évoluer avec continuité dans le onze de départ des Red Devils et de progresser au rythme souhaité. Auteur d'un début de saison prometteur, le Français a de nouveau été freiné par un pépin physique ce qui ne l'empêche pas de rester ambitieux.

Dans une interview accordée à United Review, Anthony Martial a affiché ses objectifs personnels : "Quand je suis arrivé au club, je n'étais qu'un jeune joueur. Je n’ai toujours pas bénéficié d’une bonne saison complète en tant que joueur professionnel en équipe première dans les jambes. Mais c’est maintenant ma cinquième saison ici, je dois maintenant prouver que j’ai évolué en tant que joueur et que je suis devenu l’un des meilleurs attaquants de la ".

"Je me sens beaucoup mieux"

"Quand je suis arrivé ici, je n'étais encore qu'un enfant et maintenant, j'ai grandi et je suis devenu beaucoup plus mature. Aujourd'hui, je me sens beaucoup mieux à titre personnel", a ajouté l'attaquant passé par l'AS Monaco et l'Olympique Lyonnais. En 186 matches de Premier League sous les couleurs des Red Devils, l'international français a inscrit cinquante trois buts. Un ratio légèrement en progrès avec le temps, bien que sa première saison ait été la meilleure sur le plan comptable.

Anthony Martial a encensé Daniel James : "C'est un joueur qui a la chance d'avoir un rythme incroyable. Il est incroyablement rapide et pourtant, il est aussi capable de choisir la bonne option. En dépit de tout ce rythme, il ne perd pas le contrôle, il garde la tête levée et réussit souvent à faire le bon choix. C’est un gros avantage pour un joueur offensif car il peut ainsi apporter une aide à tout le monde. C’est vraiment un joueur de haut niveau et une personne que je ne connaissais pas avant, alors très honnêtement, cela fait de lui une excellente recrue".

L'attaquant français a jugé le début de saison des Spurs : "J'ai été surpris par le début de saison de parce qu'ils ont eu une bonne saison l'année dernière et ils ont réussi à se qualifier pour la finale de la , alors je m'attendais à ce qu'ils se débrouillent mieux. Mais je suis sûr qu'ils vont réussir à rebondir et à grimper au classement en Premier League. Je ne doute pas qu'ils le feront parce qu'ils ont une bonne équipe avec de grands joueurs".