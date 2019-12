Manchester United - José Mourinho fait son autocritique

De retour à Old Trafford avec les Spurs de Tottenham ce mercredi soir, le technicien portugais est revenu sur son expérience mitigée à Manchester.

C'est le choc de la 15ème journée de . Ce mercredi soir, reçoit avec l'ambition de renouer avec le succès devant ses supporters. Au delà des enjeux sportifs évidents, cette rencontre rime aussi avec le retour à Old Trafford de José Mourinho, lui l'ancien technicien des Red Devils évoluant aujourd'hui sur le banc des Spurs. Un retour largement commenté Outre-Manche, suite à l'expérience jugée mitigée du Portugais à Manchester.

"Au final, soit tu gagnes, soit tu apprends​"

Et le principal intéressé en a d'ailleurs conscience, lui qui a évoqué sa fin d'aventure chez les pensionnaires d'Old Trafford. "Bien sûr, j'ai analysé cette expérience. J'ai rencontré mes adjoints (de l'époque, ndlr) et nous avons fait un bilan, d'une manière positive et constructive. Je leur ai interdit de faire porter la responsabilité (de nos échecs, ndlr) à d'autres personnes que nous. Je leur ai dit : 'Ne nous concentrons pas sur le club ou sur nos joueurs, mais plutôt sur ce que nous pourrions faire de mieux à l'avenir", a déclaré le Lusitanien, notamment passé par des clubs tels que , l' , le ou encore le .

"Au final, soit tu gagnes, soit tu apprends. Cette expérience a été positive car j'ai remporté quelques trophées (notamment la et la C3 en 2017, ndlr). Mais j'ai aussi beaucoup appris, ce qui fait de moi un meilleur coach aujourd'hui", a ajouté José Mourinho, lucide.