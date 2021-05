Manchester United - Les Glazer promettent de rencontrer les fans après les manifestations

Dans une lettre ouverte, les dirigeants des Red Devils assurent vouloir mieux communiquer avec leurs supporters à l'avenir.

Joel Glazer a répondu à une lettre ouverte des représentants des supporters de Manchester United, acceptant d'étudier la possibilité d'une propriété du club par les fans et d'investir de l'argent pour améliorer Old Trafford.

Une lettre a été envoyée à la famille Glazer, décrivant les mesures que les supporters souhaitent que les propriétaires prennent, y compris des lignes de communication plus ouvertes.

Le groupe a donné à Joel Glazer jusqu'à vendredi pour répondre, et le coprésident du club a rédigé une longue lettre expliquant comment ils prévoient d'aller de l'avant.

Dans leur lettre initiale envoyée après les manifestations de dimanche, le Manchester United Supporters' Trust (MUST) a fait part de quatre points qu'ils ont demandé à Glazer d'aborder.

Ceux-ci comprenaient un meilleur engagement et une meilleure communication pour établir une nouvelle structure de propriété, y compris la nomination de directeurs indépendants au conseil d'administration pour "protéger les intérêts du club."

Ils ont également demandé que les propriétaires travaillent avec le MUST pour mettre en place un plan d'actionnariat, pour permettre le droit de vote des supporters et pour s'engager à une nouvelle consultation sur tout changement majeur du club.

Voici la lettre de Glazer dans son intégralité : "Je vous remercie pour votre lettre datée du 30 avril, envoyée en votre qualité de représentant des fans de Manchester United. J'ai lu attentivement son contenu et votre amour et votre passion pour le club sont apparus très clairement.

"Je tiens à saluer votre service au sein du Fans' Forum, qui, je le sais, est un canal de consultation essentiel entre le club et nos fans. Comme je l'ai récemment déclaré publiquement, je m'engage personnellement à veiller à ce que nous renforcions cette relation à l'avenir.

"Votre lettre sincère a capturé l'esprit unique de Manchester United, forgé au cours de décennies de triomphe, d'adversité et de tragédie, et toujours puissamment présent dans l'équipe passionnante d'aujourd'hui sous la direction d'Ole et dans la vibrante base de fans que vous représentez.

"J'ai été personnellement touché par certaines parties de votre lettre, car vous avez expliqué très clairement pourquoi notre soutien initial à la Super League européenne vous a laissé un sentiment de colère et de déception. Je tiens à réitérer mes sincères excuses pour les erreurs commises.

"En particulier, je veux reconnaître la nécessité d'un changement, avec une consultation plus approfondie avec vous en tant que principal organe de représentation des supporters sur une série de questions importantes, y compris les compétitions dans lesquelles nous jouons.

"Nous reconnaissons également l'importance de l'intégration des intérêts des supporters et du football dans les processus décisionnels clés à tous les niveaux du club, et nous sommes ouverts à des discussions constructives sur la manière de renforcer ce principe.

"Nous restons engagés à travailler avec la communauté du football au sens large pour rendre le jeu plus fort et plus durable à long terme, et nous allons maintenant recentrer nos efforts pour y parvenir au sein des structures existantes de l'UEFA et de la Premier League.

"En outre, je tiens à vous assurer que ma famille et moi-même sommes profondément attachés à Manchester United et que nous ressentons un profond sentiment de responsabilité pour protéger et renforcer sa force à long terme, tout en respectant ses valeurs et ses traditions.

"Notre priorité absolue est, et sera toujours, de concourir pour les trophées les plus importants, de jouer un football divertissant avec une équipe composée de recrues de qualité et de certains des meilleurs talents locaux du monde. Avec Ole, nous avons le sentiment d'être sur la bonne voie.

"Le succès sur le terrain doit s'appuyer sur des bases solides en dehors du terrain. Nous avons maintenu un investissement soutenu dans l'équipe pendant de nombreuses années, et cela continuera cet été.

"Nous reconnaissons que nous devrons augmenter de manière significative les investissements à Old Trafford et dans notre complexe d'entraînement afin de garantir que les installations du club restent parmi les meilleures d'Europe. Dans ce cadre, nous consulterons les supporters sur les investissements liés au stade et à l'expérience des jours de match.

"En effet, l'une des leçons les plus claires de ces dernières semaines est la nécessité pour nous de devenir de meilleurs auditeurs. À cette fin, je peux m'engager à ce que le club s'engage sur toutes les questions soulevées dans votre lettre.

"Pour souligner certains points spécifiques, en tant que l'un des rares clubs de football européens cotés sur les marchés publics, nous croyons au principe des fans qui possèdent des actions dans le club.

"Nous nous sommes déjà engagés avec le Manchester United Supporters' Trust sur l'actionnariat des supporters et nous voulons poursuivre et accélérer ces discussions, ainsi que les dispositions visant à améliorer la consultation des supporters associés.

"Nous reconnaissons que la révision du football initiée par le gouvernement et dirigée par les supporters est une opportunité positive d'explorer de nouvelles structures pour l'engagement et l'influence des supporters. Je peux vous assurer que nous nous engagerons volontairement et ouvertement dans cette révision, dans le but de placer les supporters au cœur du jeu et de garantir que leurs intérêts soient défendus et protégés.

"Ces engagements sont un point de départ pour un dialogue plus approfondi, incluant tous les points spécifiques que vous avez soulevés, plutôt que des propositions finales. Nous voulons travailler ensemble pour proposer un ensemble ambitieux de mesures qui transformeront notre relation avec les supporters et renforceront le club sur le long terme.

"Dans cet esprit, nous allons prendre contact avec les membres du forum pour programmer une réunion à laquelle je participerai dès que possible après le dernier match de la saison.

"Merci encore pour votre travail pour le forum et votre passion pour le club. J'ai hâte de vous rencontrer et, en attendant, souhaitons une fin de saison réussie."

Joel Glazer n'a jamais assisté à une réunion du forum des fans, mais sa décision d'accuser réception de la lettre a été saluée par le groupe.

Une déclaration de MUST se lit comme suit : "La réponse pourrait en théorie - et nous insistons sur le fait que ce n'est qu'en théorie - être un changement de direction et d'approche de la part des propriétaires par rapport à leur silence et leur mépris de la communication au cours des 16 dernières années.

"Cependant, nous déterminerons notre position en fonction des actions qui en découleront plutôt que de ces seuls mots. Nous avons vu des mots vides trop souvent auparavant. Nous chercherons à obtenir un mandat de nos membres et de l'ensemble des supporters avant de poursuivre. Nous ne souhaitons nous engager dans ce processus que si nos supporters le souhaitent."

Le club pense qu'une période de calme est nécessaire pour permettre au processus de consultation de se dérouler, tandis que les supporters prévoient une autre manifestation avant le match de Liverpool la semaine prochaine.