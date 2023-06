"Manchester United ne gagnera pas la Premier League en recrutant Harry Kane et Declan Rice"

Manchester United a été informé que le simple fait de recruter de grandes stars comme Harry Kane et Declan Rice ne lui garantirait pas le succès.

De retour en Ligue des champions la saison prochaine, Manchester United a vécu une année plus qu'encourageante pour la première saison d'Erik Ten Hag à la tête de l'équipe avec un titre, une finale de FA Cup et une troisième place en Premier League. Les Red Devils veulent désormais continuer leur marche en avant et savent qu'ils auront besoin de renfort pour la saison prochaine.

"Si United veut Kane, c'est à eux de décider"

L'ancien attaquant de Manchester United, Andy Cole, estime que le fossé à combler entre Manchester United et la force dominante de la Premier League, Manchester City, est trop grand, comme le montre l'effondrement d'Arsenal dans la course au titre lors des dernières semaines de la saison.

S'adressant à Boyle Sports, Andy Cole a déclaré au sujet du futur recrutement de Manchester United : "Si Harry Kane veut quitter l'Angleterre, il n'y a pas de problème. Si Harry Kane veut quitter Tottenham et que Manchester United veut dépenser plus de 80 millions de livres pour un joueur de 29 ans, qui en aura bientôt 30, c'est à eux de décider".

"Deux joueurs ne permettront pas de dépasser City"

"Si United achète Kane et quelqu'un comme Declan Rice, ils ne pourront toujours pas gagner le championnat car l'écart de points entre Manchester City est trop important. Deux joueurs peuvent améliorer votre équipe, mais ils ne vous permettront pas de dépasser City. Tout le monde parlait d'Arsenal pour remporter le championnat cette saison et ils ont échoué parce que City est la meilleure équipe et a le meilleur effectif", a conclu l'ancien Red Devil..

Kane et Rice sont deux joueurs que Manchester United convoite, mais qui lui coûteraient probablement plus de 100 millions d'euros chacun lors du mercato estival, étant donné qu'ils sont des internationaux anglais confirmés. Manchester United veut également Mason Mount (Chelsea) et envisage de recruter un gardien de but pour remplacer David de Gea.

Le manager Erik ten Hag s'apprête à dépenser beaucoup d'argent cet été pour combler l'écart qui le sépare de ses rivaux de Manchester City. L'arrivée de Mason Mount est probable, et il devrait y avoir beaucoup d'autres affaires si le rachat du club, encore en attente, ne se met pas en travers du chemin.