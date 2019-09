Manchester United - Mourinho : "Il n'y a pas de progression cette saison"

L'ancien entraîneur des Red Devils a évoqué le début de saison compliqué de l'équipe après la défaite à West Ham ce dimanche (0-2).

Manchester United a une nouvelle fois rencontré de grandes difficultés ce dimanche sur la pelouse de West Ham. Une prestation manquée qui a valu aux Red Devils une nouvelle défaite à l'extérieur cette saison (0-2).

Consultant pour la chaîne britannique Sky Sports, José Mourinho s'est exprimé sur la situation du club, qui ne compte que huit points après six journées et pointe à la huitième place du classement. L'ancien entraîneur mancunien, remercié en décembre dernier, a notamment estimé que l'équipe n'avait pas progressé depuis son départ.

"Nous étions mauvais la saison dernière, a-t-il tout d'abord affirmé. Mais je ne vois aucune progression cette saison, même avec trois nouveaux joueurs (Maguire, Wan-Bissaka et James recrutés cet été). Et je dois dire que ces joueurs ont un impact positif. Je les aime bien tous les trois."

"Mais l'équipe en tant qu'équipe, je n'aime pas du tout. Je ne suis pas surpris par le résultat et je ne pense pas qu'Ole [Gunnar Solskjaer] puisse retirer du positif de ce match."

Sur le même plateau TV, l'ancien capitaine des Red Devils Roy Keane n'a pas non plus été tendre avec son ancienne équipe. "Je ne sais pas par où commencer. Je savais qu'ils n'allaient pas très bien mais je suis sous le choc et attristé par leur prestation d'aujourd'hui. Je sais que l'on peut perdre un match de football, mais ils ont été ternes, pas de qualité, manque d'envie, manque de leaders. C'est un long chemin pour United. C'est effrayant comme ils sont tombés loin."