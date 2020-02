Manchester United, Matthias Pogba : "Tout le monde sait que Pogba veut partir"

Mathias Pogba affirme que le joueur le plus cher de l'histoire des Red Devils est impatient de quitter Old Trafford pour gagner des titres.

L'avenir de Paul Pogba à s'écrit plus que jamais en pointillés. Resté contre sa volonté chez les Red Devils l'été dernier, l'international français va probablement tenter de quitter Manchester United dès l'été prochain. Même si la cote de l'ancien milieu de la n'est pas aussi haute que l'été dernier en raison de son manque de temps de jeu et de ses blessures récurrentes cette saison, il restera courtisé par des grands clubs européens à condition que Manchester United ne demande pas une somme déraisonnable.

Devenu consultant à télévision espagnole pour l'émission El Chiringuito TV, Matthias Pogba, frère de Paul, a confessé que ce dernier souhaite quitter Manchester United pour voir si l'herbe est plus verte ailleurs : "Tout le monde sait que Paul Pogba veut quitter Manchester United, il veut jouer au football en et gagner des titres. Nous savons tous que cela ne se produira pas à Manchester United. Nous verrons ce qui se passera cet été".

Raiola fait le forcing

Une nouvelle déclaration qui risque de causer du remous à Manchester United. En fin de semaine dernière, Mino Raiola a déjà ouvert la porte à un départ de Paul Pogba et notamment à un retour en , ce qui a agacé par la suite Ole Gunnar Solskjaer. L'agent italien avait déclaré : "Pour Paul, l'Italie c'est comme chez lui. Cela ne le dérangerait pas de retourner à la Juve, mais nous verrons ce qui se passera après l'Euro. Paul veut jouer au meilleur niveau mais il ne peut pas fuir Manchester United s'ils sont dans une situation délicate".

Avant le match contre , le Norvégien lui a répondu : "Paul Pogba est notre joueur, pas celui de Mino Raiola. Je n'ai pas parlé avec Mino, ça c'est sûr. Et non, je ne me suis pas assis avec Paul pour lui dire de dire à Mino ce qu'il doit dire". Ce à quoi, Mino Raiola a réagi lundi dans la soirée : "Avant que Solskjaer ne fasse des commentaires sur des choses, je dis qu'il devrait mieux s'informer sur le contenu de ce qui a été dit. Jusqu'à présent, j'étais peut-être trop gentil avec lui. Solskjaer devrait juste se souvenir des choses qu'il a dites l'été à Paul".

Toujours blessé, Paul Pogba n'a joué que sept matches de cette saison. L'international français vit la saison la plus compliquée de sa carrière et a très peu joué en raison des blessures. Le milieu de terrain de 26 ans vit probablement ces derniers mois sous les couleurs de Manchester United et ne va vraisemblablement pas quitter les Red Devils par la grande porte.