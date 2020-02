Chelsea - Manchester United 0-2, les Red Devils surprennent les Blues

Manchester United a signé une superbe opération en dominant Chelsea chez lui ce lundi. Mais, les Red Devils peuvent remercier l’arbitre.

Dans la course à la 4e place au classement de la , a réalisé un très joli coup ce lundi en allant battre (4e) sur ses terres. Les Red Devils l’ont emporté 2 à 0, revenant à trois points de leurs opposants du jour. Ole Gunnar Solskjaer peut respirer.

La rencontre a été très disputée entre les deux formations, et les Red Devils sont ceux qui se sont montrés les plus réalistes aux avant-postes. Juste avant la pause, ils ont débloqué la situation sur une superbe tête décroisée d’Anthony Martial (45e). Le Français a fait preuve d’efficacité, et on ne peut pas en dire autant de Michy Batshuayi, qui a manqué une opportunité toute faite pour les Blues à la 26e.

Chelsea pas aidé par la VAR

En deuxième mi-temps, Chelsea a tenté de se relancer, mais l’équipe londonienne n’a pas été aidée par l’arbitrage. À deux reprises, elle a cru scorer, avec des buts inscrits par ses Français Kurt Zouma (56e) et Olivier Giroud (78e), mais à chaque fois le recours à la VAR leur a été fatal. Des annulations très sévères et qui ont laissé Frank Lampard stoïque sur son banc.

Manchester United a laissé passer l’orage donc, et après avoir résisté à la révolte des Blues, les Red Devils ont réussi à obtenir le break. Harry Maguire a marqué le second but sur corner (66e). En fin de match, les visiteurs auraient pu aggraver la marque, avec notamment une frappe de Bruno Fernandes sur le poteau et un face à face non converti d’Odion Ighalo devant Caballero. Mais, ça sera sans regrets pour MU.