Manchester United, Bruno Fernandes : "Je suis très heureux de jouer dans le plus grand club d'Angleterre"

Le meneur de jeu portugais a estimé que les Red Devils peuvent faire mieux qu'à Stamford Bridge, mais il était satisfait du résultat.

Bruno Fernandes monte en puissance. Très en jambes contre , le meneur de jeu portugais a d'ores et déjà une influence dans le jeu de , même s'il n'a pas marqué le moindre but pour le moment, il a délivré une passe décisive lors de la victoire des Blues ce lundi soir. Manchester United a remonté à la septième place de avec ce succès revenant à trois points de son adversaire du soir, quatrième.

Les Red Devils étaient dans leur partie de terrain pendant la majorité de la première période à Stamford Bridge, alors que les Blues dictaient le rythme du match au milieu de terrain et progressaient dans les positions les plus menaçantes. Harry Maguire a eu la chance de rester sur le terrain après un coup de pied à Michy Batshuayi, le VAR ayant finalement décidé que le défenseur anglais n'était pas coupable de conduite violente alors que Manchester United continuait de tenter de saisir sa chance.

"Nous devons faire mieux"

Après la rencontre, au micro de Sky Sports, Bruno Fernandes a avoué nagé en plein bonheur chez les Red Devils : "Je me sens parfaitement bien, ce fut un match difficile face à une super équipe et nous devons gagner pour continuer sur ce chemin. Je me sens bien, je joue dans le plus gros club d’ et j’en suis très heureux. C’est un rêve devenu réalité".

L'international portugais a toutefois confessé que son équipe doit faire mieux dans le jeu : "Je suis vraiment heureux. C'est un match difficile contre Chelsea. C'est une excellente équipe et nous devions gagner pour garder la quatrième place à portée de main. Je pense que nous pouvons faire beaucoup mieux avec le ballon, mais ce fut un bon match contre une bonne équipe. Ils sont vraiment bons avec le ballon mais nous avons joué notre jeu et gagné".

Arrivé en provenance du Sporting contre 55 millions d'euros, Bruno Fernandes va devoir métamorphoser les Red Devils dans l'entrejeu en apportant sa touche technique mais aussi son efficacité dans la zone de vérité. L'international portugais a réussi ses débuts avec Manchester United et va devoir confirmer dans les prochaines semaines. Il tentera d'ouvrir son compteur but avec les Red Devils dès jeudi en contre Club Brugge.