Mourinho : "Je ne suis pas l'ennemi de Manchester United"

Le coach portugais s'apprête à retrouver le club qui l'a viré en décembre 2018. Sans rancune d'après lui.

Jose Mourinho dit qu'il n'est "ni un méchant" ni un "ennemi" de alors qu'il se prépare à retrouver Old Trafford avec pour la première fois depuis son limogeage par les Red Devils.

Les Portugais a passé deux ans à la tête de l'équipe mancunienne avant d'être démis de ses fonctions en décembre 2018 pour insuffisance de résultats. Environ 12 mois plus tard, Mourinho prépare son club actuel pour des retrouvailles en avec l'un de ses anciens employeurs. Il accepte qu'un accueil hostile lui soit réservé de la part des fans de Manchester, mais espère que son travail avec United sera respecté. Trois trophées ayant été récoltés sous ses ordres lors de sa première campagne en 2016-17.

Mourinho a déclaré aux journalistes interrogés sur sa relation avec les Red Devils: "Je ne suis pas un méchant, je ne suis pas un ennemi. Je suis l’entraîneur qui essaie de gagner à Manchester United. [Ole Gunnar] Solskjaer est le gars qui va essayer de gagner le match pour United, alors bien sûr, ils vont le soutenir et non me soutenir moi. Mais, je me sens bien, j'aime jouer les grands matches, j'aime jouer contre les meilleures équipes et retourner dans un endroit où j'étais heureux."

"The Special One" aborde donc ce rendez-vous avec sérénité, en prenant parfaitement la mesure du contexte : "J'ai de très bonnes relations avec les supporters de Manchester United. J'y suis retourné en tant que pundit et j'ai été ému par une si belle réception. Demain (mercredi), je retourne en tant qu'entraîneur de l'équipe qui tentera de battre Manchester United. Je comprends que ce qu'ils (les supporters MU) veulent, c'est exactement le contraire de ce que je veux. Bien sûr, pendant le match, je m'attends à ce qu'ils m'oublient."