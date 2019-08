Manchester United - Maguire, Wan-Bissaka et les cinq choses à retenir de la présaison

Les Red Devils ont achevé leur préparation ce samedi avec un dernier match amical contre le Milan AC et un sixième succès d'affilée aux tirs aux buts.

a conclu sa préparation sur une sixième victoire en autant de rencontres contre le Milan AC, même si cette fois il a fallu en passer par les tirs aux buts à Cardiff (2-2, 5-4 aux tab).

Les hommes d'Ole Gunnar Solskjaer, confiant sur le fait de conserver Paul Pogba, ont terminé sixièmes de la saison passée et restent sur une défaite à domicile contre une équipe de Cardiff déjà reléguée lors de l'ultime journée (0-2). Mais leur meilleure forme de cet été permet d'espérer au moment de recevoir pour le début de cette nouvelle saison.

Un mois de juillet déjà riche d'enseignement pour le technicien norvégien ? Goal vous donne les cinq leçons à retenir de cet été du côté d'Old Trafford.

Le pressing est meilleur

Le nouveau style de jeu impulsé par Solskjaer rend l'équipe nettement plus forte et dynamique. Anthony Martial apparaît pour la première fois depuis trois ans comme un premier choix pour mener l'attaque aux côtés de Marcus Rashford. Les Mancuniens ont montré une vraie volonté de défendre depuis les lignes offensives avec un pressing haut qui a posé de gros problèmes à leurs adversaires.

Loin de la posture défensive avec laquelle ils prenaient la pression sous Van Gaal ou Mourinho, l'équipe semble désormais beaucoup plus réactive à la perte du ballon. La dimension physique est également importante, offrant la possibilité de maintenir un rythme de jeu élevé tout au long des matches.

Cela donne finalement l'impression que United s'apprête à adopter un style de jeu qui convient davantage au football moderne, alors que le nul contre Milan fait suite à une baisse d'intensité par rapport aux matches précédents. Voilà certainement une première leçon à tirer de ces amicaux de préparation.

Wan-Bissaka est une vraie affaire

"L'araignée" a fait forte impression avec un véritable impact sur le jeu des Red Devils.

Les 55 millions d'euros investis pour son arrivée en provenance de avaient initialement soulevé un certain nombre d'interrogations. Le latéral droit ne comptait alors que 46 apparitions en professionnel après une réussite à Londres, et il ne lui a pas fallu longtemps pour démontrer qu'il pouvait devenir une star du club pour les années à venir.

Le sang-froid du jeune joueur de 21 ans dans ses tacles et sa volonté d'aller de l'avant et de causer des problèmes à l'adversaire se sont vu lors de toute cette pré-saison. Pour un club qui n'a plus de latéral droit reconnu depuis au moins une demi-décennie, Wan-Bissaka est un luxe que personne à Old Trafford ne prend pour acquis.

Maguire est exactement ce dont le club a besoin

Solskjaer a fait appel à pas moins de six défenseurs centraux au cours de ces six rencontres amicales et, malgré seulement trois buts concédés, peu ont été réellement convaincants. Derrière Victor Lindelof, il n'y a pas de candidat évident à un poste de titulaire et la longue blessure d'Eric Bailly n'aide en rien.

Dans ce contexte, l'annonce de l'arrivée de Maguire ne pourrait mieux tomber. Alors que beaucoup d'observateurs se questionnent sur l'indemnité de transfert (environ 87 millions d'euros), il apparaît évident qu'il sera une plue-value pour l'effectif de Solskjaer. Manchester United a beaucoup à gagner de l'arrivée de l'international anglais, demi-finaliste de la dernière avec les Three Lions.

L'équipe n'est pas la même sans Pogba

La prestation parfois décevante contre les Rossoneri est venue confirmer que United n'est pas vraiment la même équipe selon que Pogba soit sur le terrain ou non. Le champion du monde était absent en raison d'une douleur ressentie à l'entraînement et ses coéquipiers ont semblé en manque d'idées au milieu de terrain et dans la construction du jeu.

L'intéressé pourrait toutefois rester une saison de plus à Old Trafford, son souhait de "relever de nouveaux challenges" n'ayant pour l'instant mené à rien malgré l'intérêt toujours prononcé du . Ce qui ne peut être qu'une bonne nouvelle pour Manchester United, qui conserverait ainsi l'un des joueurs les plus talentueux de la planète football.

Les jeunes sont dans le coup

Mason Greenwood, Angel Gomes, Tahith Chong et James Garner ont pris part à la tournée en puis en Asie après avoir progressivement pris leurs marques avec le groupe professionnel depuis l'arrivée de Solskjaer en décembre dernier. A l'exception de Chong, ils ont tous inscrit leur premier but en sénior et rendu sa confiance à leur manager.

Greenwood s'est montré particulièrement à son aise, trouvant le chemin des filets contre Leeds puis l'Inter, et il pourrait jouer un rôle conséquent dans la saison à venir des Red Devils. L'un des enseignements de cet été est donc à n'en pas douter la possibilité pour Solskjaer de s'appuyer sur ceux qui deviendront peut-être les stars de demain à Old Trafford.