Manchester United : Louis Saha voit très grand pour Marcus Rashford !

L'ancien attaquant de Manchester United, Louis Saha, a affirmé que Marcus Rashford était le plus grand talent du club depuis Cristiano Ronaldo.

Auteur de quatre buts lors des quatre derniers matches, Marcus Rashford fait la pluie et le beau temps à Manchester United, encore plus depuis le départ de Cristiano Ronaldo. Alors que Marcus Rashford réalise une fabuleuse saison 2022/23 sous les ordres d'Erik ten Hag à Manchester United, Louis Saha s'est exprimé sur ses progrès et, surtout, sur son talent.

"Rashford peut faire aussi bien qu'Haaland et Mbappé"

L'ancien attaquant de l'équipe de France et de Manchester United pense que Marcus Rashford est en train de libérer tout son potentiel, qu'il a comparé à celui de Cristiano Ronaldo pendant ses meilleures années à Old Trafford. Louis Saha ne voit pas pourquoi l'international anglais ne pourrait pas devenir l'un des buteurs les plus prolifiques d'Europe, aux côtés d'Erling Haaland et de Kylian Mbappé.

S'adressant à Compare.bet, Saha ne s'est pas retenu de déclarer : "C'est Rashford, c'est un joueur qui peut marquer 30 à 40 buts par saison. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il peut tout faire et pourquoi Marcus Rashford ne pourrait-il pas en faire autant, voire plus, qu'Erling Haaland ou Kylian Mbappé ? Ces deux gars ont une grande vitesse et une conscience que très peu de joueurs ont".

"Je n'ai pas vu un tel talent à Manchester depuis CR7"

"Ils sont tellement bons pour se placer dans les bonnes zones et marquer différentes sortes de buts, ce que Marcus commence à faire. Comment peut-il devenir meilleur ? S'il reste en forme, s'il reste confiant, il est inarrêtable. Il peut tout réussir. Je n'ai pas vu un talent aussi bon à Manchester United depuis Cristiano Ronaldo. Il a juste besoin de cette agressivité et de cette croyance qui distinguent des joueurs comme Lionel Messi et Cristiano des autres", a ajouté l'ancien attaquant de Manchester United.

Louis Saha n'a jamais pleinement exploité son potentiel à Manchester United, mais il a montré des éclairs de génie entre 2004 et 2008, jouant également aux côtés de Cristiano Ronaldo lors de son ascension vers le plus haut niveau. Marcus Rashford a également fait preuve d'inconstance à Manchester United ces dernières années, mais après une période particulièrement sombre la saison dernière, il semble retrouver son meilleur niveau sous la direction d'Erik Ten Hag.

Il a inscrit son 12e but de la saison, toutes compétitions confondues, lors de la victoire des Red Devils sur Bournemouth le 3 janvier, et a rebondi après un revers disciplinaire contre les Wolves en marquant le but de la victoire. Après un début de saison en fanfare, le prochain défi du joueur de 25 ans sera de maintenir sa prolifique veine de forme durant l'année 2023, d'autant plus que les Red Devils sont toujours aussi peu nombreux dans le secteur offensif après le départ de Ronaldo.