Manchester United - Louis Saha : "Van Nistelrooy a fait pleurer CR7"

Ancien joueur des Red Devils, Louis Saha a révélé les coulisses de la cohabitation difficile entre Ruud Van Nistelrooy et Cristiano Ronaldo.

Ancienne légende de , le Néerlandais Ruud Van Nistelrooy a évolué aux côtés de Cristiano Ronaldo chez les Red Devils, entre 2003 et 2006. Une attaque de feu, qui a fait les beaux jours de l'équipe alors entraînée par Sir Alex Ferguson, dont se souvient parfaitement le Français Louis Saha, ancien attaquant chez les pensionnaires d'Old Trafford. Dans un entretien accordé à Four Four Two, ce dernier a justement dévoilé le revers de la médaille.

"Je suis sûr que Ruud regrette aujourd'hui certains de ses mots"

"Ruud avait un tel ego : il voulait toutes les passes ! Parfois, pour le développement de jeunes joueurs comme Ronaldo et Wayne Rooney, c'était difficile à gérer pour Sir Alex Ferguson. (…) D’ailleurs, Ruud a fait pleurer Ronaldo", s'est souvenu Louis Saha, avant de développer.

"Il y a des histoires qui se sont terminées par une dispute au moment où le père de Cristiano est décédé, alors que ce n'était pas le bon moment. Ce genre de choses arrivent, mais je suis sûr que Ruud regrette aujourd'hui certains de ses mots", a raconté Louis Saha, attaquant des Red Devils entre 2004 à 2008.

Des épisodes qui ont sûrement permis au Portugais de se forger un mental à toute épreuve. Depuis, le joueur formé au Sporting a tout ou gagné ou presque durant sa riche carrière, et est considéré par tous comme l'un des meilleurs joueurs de tous les temps.