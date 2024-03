Manchester United - Liverpool : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Deux des meilleurs ennemis du football anglais se retrouvent ce dimanche pour un bras de fer passionnant en FA Cup.

Une semaine après avoir affronté et accroché Manchester City en Premier League (1-1), Liverpool va se mesurer à l’autre club de Manchester. Les Reds se déplacent à Old Trafford pour y défier les Red Devils. Comptant pour les quarts de finale de la Cup, le derby s’annonce plutôt indécis.

Manchester United et Liverpool, comme on se retrouve

Liverpool aborde cette confrontation contre l’ennemi juré avec l’objectif de conforter ses espoirs de quadruplé. Après avoir déjà conquis la League Cup, Salah et ses partenaires aimeraient bien remporter la Coupe nationale, la Premier League et l’Europa League. Mais une étape après l’autre et il faut donc déjà se débarrasser du voisin mancunien. Ce qui ne sera pas forcément une tâche aisée.

En décembre dernier, Liverpool n’était pas parvenu à dominer MU à domicile en championnat (0-0). Une contre-performance qui avait été précédée par un 7-0 cinglant face au même adversaire lors de la saison d’avant. Il est aussi utile de rappeler que la dernière visite de LFC à Old Trafford (en aout 2022) s’était soldée par une défaite (1-2). Quel visage verra-t-on cette fois-ci des Mancuniens ? Nul doute que ces derniers vendront chèrement leur peau. La Cup est la dernière opportunité qu’ils ont de remporter un trophée cette saison et décrocher éventuellement un ticket européen.

La partie devrait donc être très disputée. De toute façon, cela ne peut qu’être le cas lorsque des deux équipes les plus titrées de l’épreuve s’affrontent. A eux deux, United et Liverpool cumulent 20 sacres dans cette compétition. Et le vainqueur de cette empoignade sera le principal concurrent de Man City pour la consécration cette saison.

Horaire et lieu du match

Dimanche 17 mars, à 16h30

Old Trafford, Manchester

Quarts de finale de la Cup

Manchester United – Liverpool

Les compos probables de Manchester United – Liverpool

Man United : Onana; Dalot, Varane, Maguire, Lindelof; Mainoo, Casemiro; Garnacho, Fernandes, Rashford; Hojlund.

Liverpool : Kelleher; Bradley, Gomez, Van Dijk, Robertson; Mac Allister, Endo, Szoboszlai; Salah, Nunez, Diaz.

Sur quelle chaine suivre le match Manchester United - Liverpool

La rencontre entre Manchester United et Liverpool sera à suivre ce dimanche à partir de 16h30 sur BeIn Sport 1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe BeIn Connect ou sur l’app MyCanal.