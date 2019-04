Manchester United - Les stats très inquiétantes d'un David De Gea qui enchaîne les bourdes

Le portier des Red Devils ne rassure pas en ce moment alors qu'on l'annonce au PSG. Ses stats impressionnent dans le mauvais sens.

Qu'il semble loin le temps où le et se crêpaient le chignon pour David De Gea. L'ancien gardien de l' fait presque autant parler de lui, mais en lieu et place des grands quotidiens sportifs détaillant l'intérêt des grandes écuries pour le gardien ibérique, les tabloids ont pris le relais avec des photos en grand angle sur le portier des Red Devils les bras ballants et le regard vide.

3 - David de Gea has made three errors leading to goals in his last four games in all competitions for Manchester United - as many as in his previous 123 matches combined for the Red Devils. Sloppy. #MUNCHE pic.twitter.com/Tbq59cYSU7 — OptaJoe (@OptaJoe) 28 avril 2019

Comme l'explique Opta, David De Gea a commis trois erreurs menant à des buts lors de ses 4 derniers matchs toutes compétitions confondues, soit autant que lors de ses 123 matchs précédents. Des chiffres impressionnants dans le mauvais sens du terme. Mais De Gea ne s'arrête pas là...

Une main de velours dans un gant de velours

L'ancien gardien du temple des Matelassiers a commis autant d'erreurs menant à un but adverse cette saison que lors des 5 derniers exercices additionnés. Le portier mancunien a concédé un but lors de ses neuf dernières apparitions en . Le joueur espagnol n'a jamais attendu autant pour un clean sheet sur une saison pour un mental qui commence à s'effilocher...

Une frappe relâchée face à Messi, un ballon de Silva dévié dans ses propres filets, une sortie beaucoup trop tardive contre , une tentative renvoyée dans les pieds d'un attaquant adverse contre ... De Gea enchaîne les bourdes et l'on pourrait croire que ses problèmes confinent à l'état d'esprit davantage qu'à un éventuel et éphémère passage à vide. Aurait-il la tête ailleurs ? Le PSG serait intéressé par le portier espagnol. Mais est-ce encore le cas après sa récente série de performances indigentes ?

Manchester United-Chelsea 1-1, Chelsea remercie De Gea

Des performances indigentes qui coincident avec l'arrivée d'Ole Gunnar Solskjaer. Le coach mancunien refuse d'ailleurs de remettre en question la forme de son joueur : "Je suis sûr qu'il reviendra plus fort, il a un mental d'acier", a ainsi confié le coach norvégien en conférence d'après-match après la défaite contre Chelsea ce dimanche. Un mental d'acier, c'est la qualité première d'un gadien de haut niveau. Il est temps pour De Gea de la montrer.