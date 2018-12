Manchester United - Les joueurs seraient heureux et soulagés du départ de José Mourinho

D'après MEN, l'annonce de l'éviction du technicien portugais aurait été bien reçue par l'effectif mancunien qui souhaite désormais rebondir.

S'il n'y a pas eu de réaction officielle de la part des joueurs pour l'instant, à part un post énigmatique de Paul Pogba sur les réseaux sociaux, qui a été rapidement effacé, l'annonce du départ de José Mourinho n'aurait pas été vécue comme un drame au sein du vestiaire de Manchester United.

D'après Manchester Evening News, les joueurs des Red Devils seraient "heureux et soulagés" de l'éviction de l'entraîneur portugais, âgé de 55 ans. Par rapport à l'avenir, l'effectif mancunien attendrait désormais des changements par rapport à la tactique avec une volonté de jouer un peu plus. "Ils seraient maintenant impatients d'un style de jeu plus audacieux", toujours selon le quotidien anglais.

Sixièmes de Premier League avec 19 points de retard sur le leader, Manchester City, Romelu Lukaku et les siens ont encaissé une nouvelle défaite à Liverpool dimanche (3-1) qui a scellé le destin de l'ancien coach de Chelsea. Par ailleurs, en Ligue des champions, ils affronteront le Paris Saint-Germain.