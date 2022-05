Manchester United : l'annonce d'Erik Ten Hag sur l'avenir de Cristiano Ronaldo

Erik ten Hag a confirmé qu'il allait commencer à travailler à Manchester United cette semaine, avant son arrivée prévue pendant l'intersaison, alors que le futur manager des Red Devils se prépare à exposer son plan pour redresser le club sous sa houlette. L'entraîneur sortant de l'Ajax a annoncé qu'il commencerait à travailler immédiatement après son dernier match d'Eredivisie ce week-end.

Le Néerlandais se rendra à Old Trafford cette semaine pour commencer à travailler. Bien qu'il ne soit pas attendu avant que Ralf Rangnick n'ait officiellement abandonné le poste d'entraîneur principal par intérim, Ten Hag a expliqué qu'il souhaitait arriver plus tôt afin de faire le point sur les questions urgentes qui ont contribué au déclin des Red Devils cette année. La question qui se pose désormais est quid de l'avenir de Cristiano Ronaldo ?

Nul ne sait si Erik Ten Hag compte s'appuyer sur le quintuple Ballon d'Or où s'il souhaite s'en séparer. Mais ce dernier a fait une annonce concernant ses plans et le Portugais peut dormir tranquille : "À United, il y a beaucoup de bons joueurs. Nous devons les faire fonctionner comme une équipe, mais définitivement Cristiano Ronaldo, c'est un géant".

"Ce que je sais de lui, c’est qu’il a fait un travail fantastique pour l’Ajax, qu’il est un entraîneur expérimenté. Nous devons lui donner du temps. Les choses doivent changer comme il le souhaite. J’espère que nous aurons du succès, bien sûr, parce que, si vous avez du succès, tout Manchester aura du succès aussi. Je lui souhaite le meilleur. Nous sommes heureux et excités, non seulement en tant que joueurs, mais aussi en tant que supporters. Je lui souhaite le meilleur et croyons que, l’année prochaine, nous allons gagner des trophées", a répondu de son côté CR7, il y a quelques jours, au site officiel de Manchester United concernant la nomination de Ten Hag.

Le Portugais va pouvoir très vite faire la connaissance de son nouvel entraîneur très rapidement donc puisque ce dernier débarque prochainement dans le nord de l'Angleterre. "Je change très rapidement, oui", aurait déclaré Ten Hag après son dernier match à la tête de l'Ajax. "Mais c'est vraiment nécessaire, car beaucoup de choses doivent être réglées. J'ai l'énergie nécessaire pour continuer après la saison néerlandaise avec une nouvelle période à Manchester. Je suis impatient de m'occuper des choses. Bien sûr, j'ai besoin de recharger mes batteries à un moment donné, mais je trouverai du temps pour cela quelque part entre les deux."

Le Néerlandais arrive tôt à Old Trafford afin de présenter une approche pratique pour remodeler l'équipe de United, alors que les Red Devils cherchent à remodeler leur roster après une saison décevante. Plusieurs visages importants devraient partir, notamment Paul Pogba, mais Cristiano Ronaldo devrait rester malgré l'absence de Ligue des champions la saison prochaine. Ten Hag veut avoir la main sur les discussions avec les joueurs, qu'il s'agisse de ceux qui sont déjà dans l'effectif ou des cibles potentielles au cours du mercato estival.