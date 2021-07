Manchester United et le Real ont trouvé un accord pour Varane

Le défenseur français est sur le point de rallier Old Trafford après que le Real et MU aient trouvé un terrain d'entente sur le plan financier.

Manchester United a conclu un accord pour signer le défenseur français Raphaël Varane en provenance du Real Madrid, Goal est en mesure de confirmer.

Il semblerait que les deux clubs ont conclu un accord de 48 millions d'euros pour l'international tricolore et que le transfert deviendra effectif aussitôt que le joueur aura passé sa visite médicale. Varane deviendra alors la deuxième signature majeure de United de l'été après l'arrivée de Jadon Sancho. Ce dernier avait été arraché à Dortmund pour 85M€.

Les négociations entre les deux clubs ont connu de sérieuses avancées au cours du week-end. Après que les termes personnels de l'engagement aient été validés, un accord final concernant l'indemnité de transfert a aussi été trouvé ce lundi. Goal croit savoir que frais de base sont de 40 millions d'euros plus 8 millions de bonus complémentaires, ce qui signifie que United pourrait débourser au total jusqu'à 48 millions d'euros pour le champion du monde. Le Real Madrid, quant à lui, versera un paiement de solidarité de 1,2 million d'euros à l'ancien club du défenseur, le RC Lens. L'accord est désormais soumis à un examen médical. Varane retrouvera ensuite son coéquipier en sélection Paul Pogba au sein de la formation mancunienne.

Varane était la priorité de Solskjaer

Le manager mancunien a ciblé un défenseur central droitier pour renforcer son arrière-garde et a déclaré après la défaite amicale de pré-saison contre les Queens Park Rangers ce week-end qu'il y avait un besoin urgent de s'améliorer défensivement. Harry Maguire a été très bon à ce poste depuis son arrivée et il est probable que Varane sera le complément de l'international anglais dans l'axe.

L'article continue ci-dessous

L'internatonal tricolore n'avait plus qu'un an dans son contrat à Madrid. Il a clairement indiqué qu'il n'était pas intéressé par la perspective d'en signer un nouveau car il souhaitait relever un nouveau défi à Manchester. De ce fait, les géants espagnols ont fait le choix de laisser filer leur joueur plutôt que de le perdre sans la moindre compensation l'été prochain.

D'autres renforts attendus à Manchester

Solskjaer souhaite encore signer un arrière droit. Des discussions ayant eu lieu avec Kieran Trippier, tandis qu'un milieu de terrain central est également sur la liste des courses. Cependant, il est admis que bien qu'il y ait des fonds, ils ne sont pas illimités et il ne sera peut-être pas possible possible d'enrôler toutes les cibles potentielles durant le mercato en cours. Un accord pour Sancho a été conclu relativement tôt, ce qui signifie qu'il reste cinq semaines à United pour travailler au renforcement et à la finalisation de l'équipe pour la nouvelle campagne.

L'avenir de Paul Pogba est toujours en suspens, le club et le joueur n'ayant pas encore convenu des termes pour nouveau contrat. Solskjaer a déclaré que des pourparlers étaient en cours avec les représentants de La Pioche, mais que le club risquait de perdre le milieu de terrain lors d'un transfert gratuit l'été prochain s'il n'arrivait pas à s'entendre rapidement avec l'intéressé.