Solskjaer fait le point sur le cas Pogba

Les discussions sont toujours en cours pour une prolongation de Pogba à Man United, d'après ce qu'a assuré son coach.

Ole Gunnar Solskjaer vient d'affirmer que Manchester United était toujours en pourparlers avec Paul Pogba au sujet d'un nouveau contrat.

Le bail actuel de l'international français expire à l'été 2022, ce qui signifie que si United ne parvenait pas à convaincre le milieu de terrain d'accepter de nouvelles conditions, il risquerait de le perdre lors d'un transfert gratuit l'année prochaine. Solskjaer espère continuer à travailler avec l'international français et a assuré que toutes les parties étaient toujours en discussions au sujet d'une éventuelle prolongation.

Le coach norvégien a été interrogé sur l'avenir de son Frenchie après la rencontre amicale perdue ce samedi par son équipe contre les Queens Park Rangers (2-4). Il a déclaré : "Des pourparlers sont en cours entre le représentant de Paul et ceux du club. De la discussion que j'ai eue avec Paul, (je retiens) qu'il attend la saison avec impatience."

A la question s'il voulait voir l'international tricolore rester, il a ajouté: "Il y a toujours des spéculations sur Paul et il y a toujours des clubs intéressés et bien sûr, nous avons vu Paul à son meilleur et Paul sait ce que nous en pensons et j'ai apprécié le temps passé à travailler avec lui et j'espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble."

L'avenir de Pogba reste indécis

Pogba va-t-il prolonger ? Pour le moment, c'est la question à un million de dollars. United a ouvert des négociations avec ses représentants il y a un moment déjà, mais il n'y a pas vraiment eu d'avancée significative.

L'agent de Pogba, Mino Raiola, a déclaré la saison dernière que son client ne signerait pas de nouveau contrat à Old Trafford car il cherchait un nouveau défi ailleurs. Depuis lors, Pogba et Solskjaer ont mis la saga des transferts derrière eux et La Pioche s'est concentré sur ses devoirs envers sa sélection. Mais, vu qu'il n'y a pas eu d'accord trouvé, les spéculations sur son avenir continuent de circuler bon train.

Le Paris Saint-Germain serait l'un des clubs intéressés par l'acquisition de Pogba, mais United ne serait pas disposé à le laisser partir pour une somme abordable et on ignore pour l'instant si le club de la capitale française peut oui ou non se permettre de s'aligner sur les frais demandés.