Manchester United est-il devenu une équipe banale en Premier League ?

Battus à Newcastle, les Red Devils pointent à une inquiétante 12e place en championnat et n'inspirent plus la crainte depuis plusieurs semaines.

Après l'état de grâce vient le temps de question. Revenu en héros sur le banc de avec notamment une qualification marquante en contre le PSG, Ole Gunnar Solskjaer fait désormais face à une crise de résultats qui dure depuis plusieurs semaines. À l'issue de la 8e journée, en , les Red Devils ne sont qu'à la 12e place. Il s'agit du plus mauvais démarrage de MU depuis la saison 1989-1990.

Battu à , MU ne fait plus peur

Au-delà de la dynamique, c'est aussi la manière qui interpelle. Vaincue à Newcastle dimanche (0-1), les Red Devils n'ont rien montré à St James' Park. Si OGS peut déplorer un certain nombre de blessés et d'absents (Wan-Bissaka, Pogba, Martial, Matic, Lindelöf etc.), le contenu proposé est tout de même loin d'être satisfaisant.

12ème au classement, un jeu ennuyeux, un effectif limité et aucune victoire à l’extérieur depuis février : Manchester United est-il devenu une équipe banale en Premier League ?



Donnez-nous votre avis — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) October 7, 2019

À l'extérieur, les coéquipiers de Marcus Rashford viennent d'enchaîner 11 matches d'affilée toutes compétitions confondues sans victoire. Il s'agit de l'une des pires séries de l'histoire du club anglais. Les immenses sourires et la joie collective début mars à Paris sont déjà à ranger au rayon des souvenirs.

Nous vous demandons ce lundi matin si Manchester United est tout simplement devenu une équipe banale, notamment en Premier League où il y a déjà 16 points d'écart avec le leader, .

Manchester United est-il devenu une équipe banale ?