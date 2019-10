Paul Ince : "Pogba a déjà la tête au mercato de janvier"

Le champion du monde français peine à convaincre en ce début de saison et une ancienne légende mancunienne croit savoir pourquoi.

Le milieu de terrain français Paul Pogba peine à retrouver le meilleur de sa forme en ce début de saison 2019-2020 après avoir été pourtant l'un des hommes forts des Red Devils lors des premières semaines de l'ère Ole Gunnar Solskjaer.

En effet, après l'arrivée du Norvégien sur le banc en décembre 2018, Pogba a marqué neuf buts en 11 matches toutes compétitions confondues, sa forme reflétant à l'époque les progrès réalisés par United sur le plan collectif. Mais, depuis le mois de mars, "La Pioche" n'a marqué que deux buts. Le joueur de 26 ans ayant été pressenti durant l'été pour rejoindre le . Il est finalement resté à Old Trafford, mais son esprit semble définitivement être ailleurs.

Cette situation est embarrassante, et Paul Ince, l'ancien joueur de MU, estime que l’ancienne star de la doit commencer à relever la tête malgré l’incertitude qui plane sur son avenir, vu que United, en difficulté, a besoin de ses joueurs expérimentés pour montrer la voie à suivre. Il a déclaré à Paddy Power: "Paul Pogba parait de nouveau très moyen. Les jeunes joueurs ont besoin de ses conseils à présent, ils ont besoin d'être guidés et savoir où ils doivent être sur le terrain, et Pogba devrait en assumer la responsabilité", a-t-il confié.

"Nous devrions voir ce leadership. Je ne suis pas sûr qu'il a la tête à ça, je pense que son esprit est déjà au mois de janvier, mais il doit prendre le contrôle de l'équipe et des jeunes qui tentent de percer", a poursuivi l'international anglais avec un jugement très sévère à l'endroit de l'international tricolore.

Ince a également montré du doigt Marcus Rashford pour ses critiques, affirmant qu'il n'était pas le joueur dont le club a besoin pour le moment. "Je m'inquiète pour Marcus Rashford. Il est dans le dur. On doit se rappeler qu’il a beaucoup joué au football pour un gars si jeune, et que la pression est si forte en raison du fait qu'United dépend tellement de lui".

"Ils n’ont pas acheté d’avant-centre, c’est donc à Rashford qu’il incombe de jouer de manière régulière. United n’a tout simplement pas de grand attaquant, et Rashford n'en est pas encore un, a poursuivi Ince. La façon dont il se produit actuellement et sa trop grande confiance ont vraiment un impact sur ses performances et il le sait. En tant que jeune joueur, vous devez tirer profit de votre confiance en soi. Rashford est clairement un peu en retrait et pas tout à fait efficace, et c’est là que les dirigeants du club doivent le reconnaître et l'aider à se relever."