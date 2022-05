Manchester United : Erik Ten Hag donne sa réponse définitive pour l'avenir de Cristiano Ronaldo !

Erik ten Hag a du pain sur la planche. Et l'entraîneur de l'Ajax aura des choix cruciaux à faire concernant les contours de son effectif. Erik Ten Hag a donné une réponse définitive et claire sur l'avenir de Cristiano Ronaldo à Manchester United, mais le nouvel entraîneur des Red Devils semble prêt à faire confiance à Harry Maguire tout en offrant une bouée de sauvetage à Donny van de Beek.

Ten Hag compte sur CR7 pour marquer des buts

L'ancien entraîneur de l'Ajax a pris les rênes d'Old Trafford après une saison décevante pour les géants de la Premier League, qui n'ont pas remporté le moindre trophée et ne sont pas qualifiés pour la Ligue des champions. Cela a suscité des questions sur l'avenir de plusieurs membres clés de l'équipe, dont Ronaldo. Mais si Ten Hag a laissé entendre, lors de sa première conférence de presse, que l'attaquant resterait, il a été sec dans ses attentes.

Interrogé pour savoir si la star portugaise - qui avait déjà laissé entendre qu'elle était impatiente de jouer sous les ordres du Néerlandais après l'annonce de son arrivée - pourrait s'adapter à son style, Erik Ten Hag a été brusque. "Oui", a-t-il déclaré lorsqu'on lui a demandé si l'attaquant pouvait jouer dans ses différentes formations. Lorsqu'on lui a demandé ce que Ronaldo pourrait apporter à son équipe, Ten Hag a ajouté : "Des buts".

Ten Hag à la rescousse de Maguire et Van de Beek

Le nouvel entraîneur de Manchester United a soutenu la contribution de Harry Maguire au club depuis l'arrivée de ce dernier - le capitaine de Man Utd étant souvent la cible des critiques après les mauvaises performances de son équipe - et a offert un rameau d'olivier concernant l'avenir de Donny van de Beek à Old Trafford.

"Il a fait un excellent travail cette saison", a-t-il déclaré à propos de Maguire. "C'est un grand joueur, il a réalisé beaucoup de choses avec sa contribution à Manchester United". Au sujet de Van de Beek, qui a déjà joué sous les ordres du Néerlandais dans le pays d'origine des deux hommes, il a ajouté : "Nous avions une équipe fantastique à l'Ajax. J'ai une excellente relation avec lui et je suis impatient de le retrouver sur le terrain".

Erik Ten Hag a probablement déjà une idée très claire de ce qu'il veut faire à Manchester United. Et le Néerlandais sait très bien qu'il aura besoin du soutien et du rendement de ses cadres, à commencer par Cristiano Ronaldo. Avec le départ de Pogba, Ten Hag réussirait un très grand coup en parvenant à tirer le meilleur de Van de Beek et d'en refaire le joueur qu'il était à l'Ajax.