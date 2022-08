Manchester United : Cristiano Ronaldo critiqué par Ten Hag pour son comportement "inacceptable"

L'attaquant portugais a été remplacé à la mi-temps contre le Rayo Vallecano, et n'est pas resté jusqu'au coup de sifflet final.

Erik ten Hag a critiqué le comportement "inacceptable" de Cristiano Ronaldo après avoir vu l'attaquant quitter le dernier match de pré-saison de Manchester United contre le Rayo Vallecano avant le coup de sifflet final. Cristiano Ronaldo a fait son retour dans le onze de départ des Red Devils pour le choc à Old Trafford après une longue pause estivale, jouant les 45 premières minutes avant d'être remplacé par Amad Diallo.

"Ils n'avaient pas ma permission"

Le joueur de 37 ans a été photographié quittant le stade avant la fin de la rencontre, et il a été rapporté par la suite qu'il avait été rejoint par Diogo Dalot et un certain nombre d'autres joueurs. Les dirigeants de Manchester United auraient fait savoir qu'ils n'avaient aucun problème à ce que Ronaldo et ses coéquipiers rentrent chez eux plus tôt, mais Erik Ten Hag a insisté sur le fait qu'ils n'avaient pas sa permission.

Interrogé sur le comportement de Cristiano Ronaldo, le Néerlandais a déclaré à Viaplay Sport : "Avaient-ils ma permission pour rentrer avant la fin du match ? Certainement pas, c'est inacceptable. Pour tout le monde. Je leur ai dit que c'était inacceptable. Que nous sommes une équipe, un groupe. Et qu'il faut rester jusqu'au bout."

Ronaldo dans le groupe contre Brighton ?

GOAL a confirmé début juillet que Cristiano Ronaldo avait informé le conseil d'administration de Manchester United de son désir de quitter le club afin de continuer à jouer la Ligue des champions. Depuis, des clubs comme Chelsea, le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich ont tous été liés au quintuple Ballon d'Or, mais son avenir reste très incertain avant le début de la Premier League pour les Red Devils contre Brighton dimanche.

Manchester United et Ten Hag ont publiquement insisté sur le fait que Cristiano Ronaldo n'est pas à vendre, mais les spéculations sur un éventuel transfert se poursuivent et un retour potentiel au Sporting Lisbonne est maintenant évoqué. En attendant, le Portugais a été réintégré dans le groupe et devrait être parmi les sélectionnés pour la première journée de Premier League face à Brighton.

Ten Hag a reçu des conseils sur la façon de gérer Ronaldo par l'ancien entraîneur adjoint de United, Chris Armas - qui a servi sous le patron intérimaire Ralf Rangnick dans la deuxième moitié de la saison 2021-22. L'attaquant vétéran a marqué 12 buts en 19 matchs de Premier League alors qu'Armas faisait partie du backroom staff, et l'Américain pense que la communication en tête-à-tête est le meilleur moyen de faire ressortir le meilleur de lui.

"C'est une approche pratique, je lui parle, je le fais venir au bureau, je lui pose des questions, pour qu'il fasse partie des solutions et du succès", a déclaré Armas à Sky Sports. "C'était à moi de trouver le moyen d'obtenir tout ce feu, cette expérience et ce talent et de le mettre au défi autant que possible. Je pense que la chose la plus importante est de s'engager avec Cristiano".

"Il a tellement à donner, son engagement à gagner et à marquer, chaque gars a son propre type de leadership. Il peut être un leader à sa façon, et mon objectif, comme celui de tout le monde dans l'équipe, était de dire comment tirer le meilleur parti de Cristiano. Quand vous parlez, au plus haut niveau, de voir un professionnel et ce que gagner signifie pour Ronaldo, ce que marquer des buts signifie pour lui - il est dans l'équipe, une grande partie de l'équipe et c'est un gars qui a produit", a conclu l'Américain.