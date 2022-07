Manchester United prépare une dernière offensive pour De Jong

Manchester United est enclin à opérer un dernier raid pour essayer de recruter le milieu de terrain du FC Barcelone.

Manchester United prévoit de faire une dernière tentative pour obtenir le milieu de terrain du FC Barcelone Frenkie de Jong.

La course pour la signature de De Jong s'est transformée en la plus grande saga de l'été en matière de transferts. Les négociations entre les deux équipes et le joueur s'apprêtent d’ailleurs à entrer dans leur douzième semaine.

Manchester United doit encore convaincre De Jong

United est prêt à faire du milieu de terrain néerlandais le joueur le mieux payé du club en s’alignant sur son salaire actuel de 21M€ par an. Selon le quotidienSport, United est également prêt à payer les 20 millions d’euros que le FC Barcelone doit à De Jong en salaires différés.

Les responsables des transferts de Manchester United tenteront de rencontrer les représentants de la star néerlandaise lorsque le FC Barcelone rentrera de sa tournée de pré-saison en Amérique.

La question des salaires impayés a été le plus grand point d'achoppement jusqu'à présent dans les efforts pour faire venir l'ex-milieu de terrain de l'Ajax à Old Trafford.