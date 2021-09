Manchester United aurait plus de fans à Londres qu'à Manchester

Une étude faite par Virgin Media souligne que Manchester United plus de fans à Londres que dans sa propre ville.

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, les fans de MU sont moins nombreux à Manchester qu’à Londres. Un sondage effectué par Virgin Media auprès de 1500 personnes interrogées dresse ce constat pour le moins étonnant.

La consultation qui a été faite révèle que 18% des fans de Manchester United au Royaume-Uni vivent à Londres, contre seulement 14% à Manchester. La capitale anglaise ne manque pourtant pas de clubs de haut niveau. C’est même la ville qui concentre en son sein le plus de formations dans un championnat majeur.

Pas de rapport entre la proximité et le degré de passion

A noter que ce n'est pas seulement United qui a la majorité de son soutien au Royaume-Uni en dehors de sa ville. Les rivaux d’United, Liverpool, ont 14% de leurs supporters à Londres, tandis que 13% seulement viennent de la région de Merseyside.

Une autre révélation du sondage montre qu'environ 55% des fans de Premier League qui soutiennent leur club vivent à environ 133 kilomètres de l'emplacement du terrain de leur club. Il n’y a donc en apparence pas de corrélation entre la proximité et la passion affichée à des couleurs.

Toutes les idées reçues qu’on avait sur les fans anglais peuvent ainsinêtre contestées. Cela dit, il n’y a pas vraiment de surprise quant au fait que les pensionnaires de PL ont des fans répartis sur tout le Royaume. Et on ne parle de ceux qui se trouvent à l’étranger. Les pensionnaires de l’élite anglaise sont connus pour bénéficier d’un grand soutien à l’Extrême-Orient et en Scandinavie.