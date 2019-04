Manchester City - Tottenham (1-0) : Les Citizens prennent leur revanche et la tête de la Premier League

Trois jours après avoir été éliminé de la C1 par les Spurs, les Citizens ont pris leur revanche et en ont profité pour passer devant Liverpool.



- : 1-0

But : Foden (5e)

Manchester City s'est vite reconcentré sur l'essentiel. Trois jours après son élimination en quarts de finale retour de Ligue des champions contre Tottenham dans un match fort en émotion et après avoir cru à la qualification sur le but de Sterling, finalement refusé, l'équipe de Pep Guardiola devait remettre le bleu de chauffe pour éviter de tout perdre. Les Citizens ont fait le boulot contre les Spurs, en profitant pour prendre leur revanche après leur élimination, grâce à un but de Foden en début de match.

Sans Hugo Lloris, blessé, les Spurs ont pourtant été les premiers à se montrer dangereux dans cette partie. Après une perte de balle de Stones, Son, double buteur mercredi, a cette fois-ci perdu son duel contre Ederson. Deux minutes à peine plus tard, Foden, lui, bien trouvé par Aguero a poussé le ballon au fond des filets. L'Argentin a remisé de la tête un très bon ballon de Bernardo Silva, l'Anglais n'ayant plus qu'à conclure.

City devant en attendant Cardiff-

L'article continue ci-dessous

Les Citizens ont outrageusement dominé la première période mais se sont fait peur. Tottenham très dangereux en contre attaque aurait pu revenir dans la rencontre à plusieurs reprises. Son et Eriksen ont notamment buté soit sur Ederson, soit sur la défense de Manchester City. En début de seconde période, Foden aurait pu tuer le match. Une occasion manquée que City a failli regretter. Les Citizens ont joué avec le feu et ont cette fois-ci eu de la chance que la VAR n'existe pas en Premier League. Walker avant l'heure de jeu, puis Stones, à vingt minutes de la fin, ont touché le ballon de la main dans leur surface de réparation.

Nommé parmi les meilleurs joueurs de la Premier League de la saison, Sterling manque également la balle de break. Gazzaniga, propulsé titulaire en l'absence de Lloris, a réalisé un bel arrêt réflexe. Dans la foulée, c'est son homologue, Ederson, qui a empêché les Spurs de revenir dans le match. Le Brésilien a brillé devant son compatriote Lucas. La fin de match a été haute en tension entre deux équipes qui avaient visiblement des comptes à régler à l'image de certains duels entre Rose et Bernardo Silva.

Mais finalement, comme mercredi dernier, Manchester City l'emporte. Sauf que cette fois-ci, cette victoire n'est pas vaine pour les Citizens. Avec ce succès, les hommes de Pep Guardiola reprennent provisoirement la tête de la Premier League en attendant le match de Liverpool. Pour rappel, les Citizens comptaient un match de moins que les Reds avant le coup d'envoi et sont donc, au nombre de match égal, virtuellement en tête. Pour espérer conserver son titre, Manchester City va désormais devoir battre le rival mancunien lors de la prochaine journée.