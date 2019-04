Aguero, Hazard, Van Dijk et les nominés pour le titre de joueur de l'année en Premier League

Trois joueurs de Manchester City figurent parmi les nominés pour le titre de joueur de l'année en Premier League.

L'association des joueurs anglais a dévoilé les nominés pour leurs récompenses de fin de saison, ce samedi, avant la cérémonie qui aura lieu fin avril.



compte trois des six nominés pour le joueur de l'année, Sergio Aguero rejoignant Sterling et Silva.



Les rivaux de fournissent deux des joueurs sur la liste avec Virgil van Dijk et Sadio Mané.



Eden Hazard de complète cette catégorie.



Cinq clubs voient des joueurs sélectionnés pour le prix du meilleur jeune joueur.



Trent Alexander-Arnold, de Liverpool, Marcus Rashford, de , Declan Rice, de , et David Brooks, de , se mesureront au tandem City (Bernardo Silva, Sterling).





Le défenseur central néerlandais Van Dijk est le favori des bookmakers pour succéder à son coéquipier Mohamed Salah en tant que joueur de l’année.





Le central de Liverpool serait le premier défenseur à remporter ce prix depuis John Terry en 2005.



Sterling est pressenti pour remporter le prix de jeune joueur, étant également favori.



Le coéquipier de Sterling, Leroy Sane, a remporté l’an dernier le prix du meilleur jeune.